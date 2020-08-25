"Это были не дочки, а рабыни, в том числе сексуальные": адвокаты сестер Хачатурян ждут оправдательный приговор

Сестры Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в соучастии в жестоком убийстве своего отца. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Пара месяцев — и дело сестер Хачатурян завершится приговором. В Басманном суде уже идёт процесс по обвинению младшей из сестер, Марии Хачатурян.

Напомним, летом 2018 года три сестры Крестина, Ангелина и Мария (на тот момент младшей Марии не было 18 лет) зарезали своего 54-летнего отца Михаила Хачатуряна. По словам девушек, мужчина в течение нескольких лет бил их и домогался. Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства она была в невменяемом состоянии.

Суд над старшими сестрами начнется в ближайшие дни. Накануне процесса адвокаты сестер ответили на вопросы журналистов.

- На какой стадии дело старших сестер - Крестины и Ангелины Хачатурян?

- 31 августа в Мосгорсуде стартуют слушания по делу старших сестер Хачатурян. На первом заседании пройдет выбор присяжных. Известно, что их будет 60. Из них в основной состав мы отберем 8 человек. Сам отбор присяжных пройдет в закрытом режиме. После этой процедуры начнется рассмотрение дела по существу. Хочу сказать, что это право подсудимых выбрать слушание именно суда присяжных. Сестры хорошо понимают все последствия сделанного выбора. Это обдуманное, взвешенное решение, - ответил на вопрос Алексей Липцер, адвокат старшей из сестер, Крестины Хачатурян.

Алексей попросил журналистов не атаковать сестер с вопросами у здания суда. Дело в том, обвиняемым общение со СМИ запретил суд. Сейчас все три сестры находятся под домашним арестом, который формально называется "запретом на определенную деятельность".

Младшую сестру судят отдельно от старших, так как судмедэкспертиза установила, что во время убийства девушка была в невменяемом состоянии. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- Какое наказание грозит сестрам?

- Старшим сестрам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Но присяжные могут назначить наказание ниже низшего предела, в том числе и оправдать девушек.

Марии может быть назначено амбулаторное лечение, с учётом ее невменяемости в момент совершения преступления. Кроме того, она признана не опасной для общества. Суды ответят на вопрос, есть ли в действиях сестер необходимая оборона. Если да, то сестры смогут избежать уголовного наказания. И Мария не исключение. Состояние невменяемости не лишает ее права на оборону. Надо понимать, что девочки жили, мягко говоря, в непростых условия. Их тоже предстоит оценить суду, - ответил на вопрос Ярослав Пакулин, адвокат младшей из сестер, Марии Хачатурян.

- Как сейчас себя ведут сестры? Откуда взялись обвинения со стороны родственников в агрессии?

- Это просто фантазии. Ангелина вообще молчит и ничего не говорит. Крестина тоже словом не обмолвилась. Мария после первого заседания, где опросили ее тетю, спросила: а я могу протестовать, ведь она говорила неправду. Мы решили слушать и отмечать эти моменты, чтобы потом оспорить. В суде она молчала и внимательно слушала. Но право задать вопросы мы использовали. Поймите, если она молчит, когда льется ложь, это не значит, что она соглашается. Она в свое время прокомментирует все показания родственников, - ответил на вопрос Ярослав Пакулин.

- На одном из заседаний адвокаты обвинения предоставили фотографии, говорящие о нетрадиционной сексуальной ориентации Марии. Якобы именно поэтому в суде ее поддерживают группы сексуальных меньшинств. Это правда?

- Поддерживают Марию не только представители сексуальных меньшинств, но и огромное количество людей самых разных социальных слоев. Выводы адвокатов потерпевших об однополой любви Марии ничем не подкреплены. В деле есть экспертизы, переписка и ничто не говорит о нетрадиционной сексуальной ориентации Марии. Это просто вброс, - ответил Ярослав Пакулин.

Алексей Липцер, адвокат старшей из сестер, Крестины Хачатурян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- По версии обвинения, Михаил Хачатурян спал в момент преступления. Это правда?

- Он отдыхал между издевательствами над дочками. И то, что они решили защитить себя в этот момент - это нормально. Они слабее отца. Нельзя их судить за то, что нашли силы сопротивляться насилию. Закон никак не ограничивает самооборону физическим состоянием агрессора, - ответил на вопрос Алексей Паршин, адвокат Ангелины Хачатурян.

- Ждать новых поворотов дела в суде?

- Скорее, нет. Следствие говорит, что это убийство по предварительному сговору. Мы говорим, что это необходимая самооборона. Никаких секретных свидетелей и козырей в рукавах у нас нет. Мы все предоставили на стадии следствия, - ответил Алексей Паршин.

- Корысть как мотив преступления, откуда взялась эта версия?

- Эту линию гнут адвокаты потерпевших. Они навязывают свое мнение суду. Их версия убийства: якобы сестры хотели получить наследство и продолжить развратную жизнь без отца. Но подтверждения этому в уголовном деле нет. Адвокаты родственников Михаила просто пытаются обелить образ убитого, - ответил Алексей Паршин.

- Где сейчас мама девушек? Какую роль она играет в судебном процессе?

- В 2015 году под угрозой убийства Михаил Хачатурян выгнал мать девочек. Они общались, но очень редко. Сейчас Аурелия - свидетель по делу и опекун младшей из дочек Марии. Она даст показания в суде. Ей было известно только об избиении и издевательствах над дочками. О сексуальном насилии она не знала до момента убийства, - ответил на вопрос Ярослав Пакулин.

- О происходящем насилии знали в школе, где учились девочки?

- Знали, но ничего не делали.Девочки месяцами из-за запретов отца не ходили в школу. А когда приходили, были видны следы избиений. Никаких мер контролирующие органы не предпринимали. Это халатность. Само преступление можно было предотвратить. Никакое поведение детей не даёт отцу права так относиться к дочкам. Это не отношения отец и дочки, это преступник и жертвы. Были запреты спать, есть, ходить в туалет. Он звонил в колокольчик и дочки бежали открыть или закрыть окно в его спальне. Это были рабыни, в том числе и сексуальные. Уверен, что они все правильно сделали, - ответил Алексей Паршин.

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