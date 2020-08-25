Белорусский священник Савва Мажуко: Нам готовят церковный раскол и вражду с русскими

Белорусский священник Савва Мажуко. Фото: соцсети героя публикации

Протесты в Минске все больше похожи на «украинский сценарий». Подрывную координацию по смене власти в Минске ведут не только с Запада — из Польши и Литвы. Свою «партию» решил разыграть и Стамбул — в лице Константинопольского Вселенского патриарха, который подговаривает духовенство Белоруссии уйти от Москвы.

Куда все это может привести, если противники Лукашенко возьмут власть? Об этом «КП» рассказал священник из Гомеля Савва Мажуко.

ЗАХВАТЯТ ХРАМЫ

- Отец Савва, возможен ли вообще в Белоруссии «украинский сценарий» для церкви?

- Еще несколько лет назад начали вести речи, что территория Белоруссии - это тоже часть Константинопольского патриархата. В прошлом году в Чернигове, на Украине, даже прошла конференция - как нашему духовенству перейти под власть Константинополя. И в ней принимали участие некоторые белорусские священники, к сожалению.

Угроза не придуманная. Она настоящая! Находясь внутри белорусской церкви, я вам скажу, что здесь до трети священников готовы перейти в структуры Константинополя. Тогда у нас начнется раскол в Белоруссии. Может, в более мягкой форме, чем на Украине.

- А вы внутри монастыря это ощущаете?

- Я живу в Восточной Белоруссии, она больше ориентирована на Россию. Но даже тут тоже есть священники такого рода. А основные силы готовящегося раскола сосредоточены в Западной Белоруссии. Если к власти в Минске придет сейчас оппозиция, этот сценарий Константинопольского патриархата точно будет разыгран. Я в этом даже не сомневаюсь.

- На Украине все дошло до захвата храмов. Раскольники выкидывали священников на улицу, на двери вешали амбарные замки. Такое возможно в Белоруссии?

- Я думаю, да, готовится и такое. Понимаете, народ белорусский более спокойный. Если его не доводить до белого каления, если не раскачивать, не злить, то «Второй Украины» можно избежать. Но у нас постоянно подливают масла в огонь. Столько хищников сошлось вокруг Беларуси, столько интересов вдруг сплелось, что нам не дадут спокойно жить.

РАСПАДАЮТСЯ СЕМЬИ ИЗ-ЗА ПОЛИТИКИ

- А кто нагоняет истерику?

- Да хоть западная пресса. Накануне выборов меня забросал письмами мой приятель из Британии. Он мне всякие ужасы писал, чтобы я не выходил на улицу, что меня там могут убить. То есть, он в Британии настолько был наэлектризован местной прессой, я даже не представляю, что они там показывали по телевизору. Человек просто потерял сон, он ночь не спал. Представляете, какая там идет медиаобработка народа? А что уж говорить про самих белорусов?

- Говорят, семьи ругаются вдрызг. Даже разводы первые были: он за Лукашенко, она – против.

- Да. Такие стычки были и в семьях. Причем, не обязательно по возрастному принципу. Не вся молодежь против Лукашенко, тут не так однозначно. Почему произошел этот накал? У нас большая такая проблема, еще советская, которая называется - показуха.

Но уже выросло новое поколение, очень грамотное, оно сидит в соцсетях и не очень-то поддается госпропаганде. Потому что даже госпропаганда должна быть современной, понятной человеку. Уже нельзя по старым шаблонам работать. Не прокатит.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ЖАЛОСТЬ

- Вы сами вышли в соцстети с роликом «пощадите детей». Попросили протестующих остановиться, не вестись на фейки, не разжигать в стране революцию и переворот.

- Поймите, с двух сторон толпы - мои прихожане. Среди силовиков стоит мой ученик, которому 20 лет. Он курсант. Ребята стоят уже которые сутки на этих площадях, в экипировке, со щитами, и они вынуждены сдерживать напор и ненависть, которая на них льется.

Но и со стороны протестующих тоже стоят мои бывшие ученики! Они все очень разные люди. Есть и те, кто откровенно разжигает страсти, есть те, кому хочется просто потусить…

Протесты 23 августа в Минске Фото: Дмитрий СТЕШИН

- Есть и футбольные фанаты, да?

- Да, среди футбольных фанатов тоже мой бывший ученик. Есть там и «профессиональные диссиденты». Мне кажется, в будущем психиатрия даже в число болезней внесет это диссидентство. Люди, которые патологически все время против власти.

Есть там и священники. Вот один мой знакомый батюшка, который пару недель, как ушел из церкви, а сейчас решил заняться «движухой». И ему эта «движуха» нравится, потому что там ты себя чувствуешь в коллективе, это как лекарство от одиночества и не просто потом от этого наркотика избавиться. Они никак не могут намитинговаться.

- И после этого вашего ролика началась травля. Вас обвиняют в работе на КГБ, называют цепным псом режима. Хотя вы даже ни слова в защиту власти не сказали.

- Любая стая требует, чтобы ты непременно разделял эмоции этой стаи... Мне писали, что я бессердечный и аморальный тип. А потом эти же люди спустя сутки предлагали нанять снайпера, чтобы расправиться с президентом. Я видел избирательную жалость и избирательную жестокость.

- Это как?

- Меня стал критиковать один профессор. Он живет на Украине. Тогда я ему ответил: «Похвально, что вы переживаете за Беларусь, но вы уже нашли убийц Никиты Роженко?» Оказалось, он даже не знает, кто такой Роженко. Это украинский парень из Харькова, его забили дубинками нацисты месяц назад. Полицейские знают их лица, убийцы даже не скрываются. Но украинская власть ничего не делает. До сих пор не найдены убийцы Олеси Бузины, который жил с моим критиком-профессором на соседней улице. Не нашли убийц, которые стреляли на майдане и загубили 53 человека.

И я ему написал - а что же ваша жалость такая избирательная? Я объясню, почему она избирательна. Потому что стая приказывает…

САМОСУД ОТ КАРАТЕЛЕЙ

- Отец Савва, но ведь были пострадавшие в первые дни протестов в Белоруссии. Причем, с обеих сторон — и силовики, и митинговавшие.

- Я бы хотел, чтобы виновных покарал суд. А не польские, украинские или московские блогеры. Уже доходит до того, что устроили канал «Каратели Белоруссии» и выкладывают там фото детей офицеров милиции. И пишут, когда жена этого сотрудника забирает ребенка из садика. Призывают забросать ее помидорами или поджечь автомобиль. Это как?!

В одном из белорусских городов протестующие уже сожгли машину чиновника. Этого никто не заметил. Другие протестующие на автомобиле протаранили строй омоновцев и пять человек попали в больницу, а один парень уже никогда не будет ходить - у него сломан позвоночник. Но революционеры запрещают его жалеть, потому что так стая сказала.

Все это удивительно наблюдать по телевизору или в Интернете. Но только эта беда происходит в стране, где я живу. А все мои критики обычно сидят в комфортных квартирах в столицах других государств.

Многотысячные митинги протеста в Минске. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Тогда логичный вопрос. Этот раскол будет преодолен? Ваш ученик-курсант и протестующий фанат когда-то помирятся?

- Да рано или поздно все примиряются. В Ирландии были страшные расколы и жестокости. А теперь сидят вместе, пиво пьют. Понимаете, у нас ведь в этом конфликте заинтересованы внешние силы. Мы их не можем сбрасывать со счетов. И они так сильно поднаторели в искусстве манипуляции массами. А белорусский народ, по-детски наивный, еще не выработал иммунитет против этих технологий, которые развиваются с каждым днем. У меня прогнозы могут быть только грустные.

- Какие?

- Если сейчас Лукашенко из этого не вырулит, мы превратимся в такое маленькое, погруженное в хаос государство. Что-то среднее между Прибалтикой и Украиной, только гораздо беднее.

Конечно же, мы потеряем политическую субъектность. Если Украина ее потеряла, и находится под внешним управлением, то Белоруссия совсем легко превратится в полигон, где будет разыграна самая первобытная карта национализма. И пойдут по пути: «Мы с русскими не будем братьями». Очень легко сейчас ругать Батьку. И, конечно, есть за что. Но если он падет, все эти страшные прогнозы мы увидим вживую.

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