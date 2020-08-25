Кипр и Армения открыли въезд для россиян: Что нужно знать

Туристов на острове Афродиты пока не ждут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможностей отдохнуть за границей у россиян становится больше. Хотя прогресс совсем не быстрый и с массой условий и нюансов. Но тем не менее.

Во-первых, Росавиация с 20 августа разрешила международные рейсы еще из трех городов России. До этого дня самолеты за границу летали из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Теперь также из Казани, Новосибирска и Калининграда.

Единственным массовым зарубежным маршрутом остается Турция. Да, есть рейсы в Великобританию, но там для россиян обязателен 14-дневный карантин – так что о реальном туризме речи не идет. И в Швейцарию – но туда туристов пока вообще не пускают, лишь обладателей ВНЖ и студенческих виз.

Во-вторых, все больше стран открывают свои границы для граждан России.

КИПР: НЕ ДЛЯ ВСЕХ И С КАРАНТИНОМ

Кипр включил Россию в список стран, откуда c 28 августа разрешен въезд на остров. Здорово же? Средиземноморские пляжи Ларнаки и Пафоса наши отпускники любят давно! Да и виза на Кипр оформляется онлайн и бесплатно. Увы. Туристов на острове Афродиты пока не ждут.

Кипрский Минздрав включил Россию в категорию С – страны с повышенным риском (еще есть А и В, государства поделены на группы исходя из эпидемиологической ситуации). А это значит, что въезд на остров разрешается лишь обладателям вида на жительство, членам семей граждан Кипра и дипломатам.

“Дачи на море” на Кипре в свое время были популярны среди обеспеченных россиян, ВНЖ многие владельцы недвижимости успели получить. Русских женщин, вышедших замуж за киприотов, тоже немало. Так что будет кому воспользоваться новыми правилами. Но не любителям пляжного отдыха.

По прилету на остров надо будет предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанного максимум за 72 часа до вылета, или сдать ПЦР-тест на месте. Обязателен 14-дневный карантин, и за двое суток до его окончания – повторный анализ.

Прямого авиасообщения между Россией и Кипром сейчас нет.

АРМЕНИЯ: ПРИЕХАТЬ МОЖНО, НО КАК?

Армения отменила запрет на въезд иностранцев, прибывающих в страну самолетом – всех, в том числе и граждан России. И тут уже не надо быть дипломатом, рады и простым туристам

С карантином тоже проще, чем на Кипре. Да, нужна 14-дневная самоизоляция. Но от нее будут освобождены иностранцы, которые по приезду сдадут тест на ковид (и результат будет отрицательным). А это вполне реально.

Армения – страна безвизовая для граждан РФ. Моря там нет, но есть множество исторических достопримечательностей, горы, озеро Севан, оздоровительные и горнолыжные курорты, щедрая кавказская кухня...

Так что главный вопрос – как добраться. Переговоры о возобновлении авиасообщения идут, заверил вице-премьер Армении Тигран Авинян. Называют и ориентировочную дату - 1 сентября. Но документов и подтверждения с российской стороны на данный момент нет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Египет – только с ПЦР-тестом

Стран, готовых принять российских туристов, уже много: ОАЭ, Египет, Черногория, Хорватия, Мексика, Куба, Мальдивы. Условия въезда везде разные. А общая проблема одна – сложно добраться, Россия пока не разрешила туда полеты.

В Эмираты и Египет соскучившиеся по теплым морям отпускники добираются со стыковкой в Стамбуле (в Турцию-то самолеты летают). Для тех, кто собирается на Красное море таким путем, важная информация: власти Страны пирамид с 1 сентября ужесточают правила въезда. Тест на коронавирус потребуется абсолютно всем прилетающим иностранцам. До сих пор от него были освобождены пассажиры, прибывающие в курортные аэропорты - Шарм-эль-Шейх, Хургаду и Марса-Матрух.

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