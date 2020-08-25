Муж Лизы Боярской и Роза Хайруллина назвали истинную причину ухода из театра

Роза Хайруллина в фильме «Источник» Фото: кадр из фильма

Неделю назад стало известно о том, что актеры Роза Хайруллина и Максим Матвеев ушли из театра. Артисты долго не комментировали свое решение, однако сейчас стали известны истинные причины увольнения.

58-летняя актриса Роза Хайруллина полюбилась миллионам телезрителей как бойкая бабуля из сериала "Ольга", новый сезон которого стартует 31 августа. А ее слепая Упыриха из нашумевшей экранизации "Зулейха открывает глаза" никого не оставила равнодушным. Театралы же восхищались игрой артистки в Московском театре Олега Табакова. Однако 18 августа стало известно, что звезда приняла решение покинуть сцену, которой отдала более десяти лет жизни.

"Я сама решила уйти, потому что не вижу в своем пребывании на сцене смысла. Сегодня мне нечего сказать зрителю. Пандемия внесла коррективы в жизнь многих людей, включая мою. Зрители собираются в зале для общения с живыми артистами, чтобы зарядиться от них нужным настроем, энергией. Но когда артист немногим отличается от зрителя, - зачем?", - комментирует свое решение Роза.

По ее словам, она взяла паузу. "Не надо за меня беспокоиться. Всю жизнь сама решаю свои вопросы. Я - сильный, уверенный человек. Провела в Театре Табакова счастливые годы, но это время закончилось. Что будет дальше - не знаю", - цитирует актрису "Экспресс газета".

Что касается мужа Лизы Боярской, то уход Максима Матвеева - тоже решение самого актера. Договор с ним расторгнут по его инициативе, рассказал представитель "Табакерки" в беседе с АиФ.ru. Связано его увольнение с переездом в Санкт-Петербург. Не так давно он вместе с женой приобрел недвижимость в городе на Неве.

Звездная семья давно планировала перестать жить на два города и окончательно обосноваться в Северной столице. "Я понял, что когда твои прекрасные два человечка растут без тебя, а ты тут пытаешься найти удовольствие и вдохновение... или хоть что-то, что замотивирует тебя заниматься этим, ты думаешь: «Какого черта?» Не нужно этого»", - рассказывал Матвеев, комментируя свой переезд.