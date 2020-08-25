Самая старая яблоня в США погибла: у нее была своя увлекательная легенда

У дерева была своя легенда – история, свидетелей которой сейчас просто невозможно найти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США засохла самая старая яблоня в Новом свете. В городке Ванкувер (штат Вашингтон) она появилась в 1826 году.

У дерева была своя легенда – история, свидетелей которой сейчас просто невозможно найти. Рассказывают, что яблоневые семечки в Америку привез лейтенант британского Королевского флота Эмилиус Симпсон. Перед тем, как отправиться в Новый свет, он был приглашен в гости к одной аристократической семье. Дочь хозяев без памяти влюбилась в лейтенанта и, прощаясь с ним, положила в карман его шинели пару яблоневых семечек.

Прибыв в Америку, Симпсон встретился с хозяином одной из факторий. Тот, помимо заготовки пушнины, занимался еще и садоводством. Ему-то и лейтенант и отдал семена.

Яблоня выросла, из года в год давая обильный урожай. Правда, яблоки были кислыми, но прекрасно подходили для начинки для пирогов, а также в качестве сырья для производства сидра.

В 1934 году, когда Вашингтон посещал президент Франклин Рузвельт, местные жители угощали его яблочным пирогом. С тех пор это блюдо стало считаться визитной карточкой региона.

Эту яблоню по праву можно считать праматерью всех яблоневых деревьев на Западном побережье США. Ее отростками прививали другие сорта яблонь, а семена расходились по всей Америке, давая жизнь все новым и новым фруктовым деревьям.

Еще в 2015 году садоводы заметили, что верхняя часть дерева начала сохнуть. В стволе появилась спиральная трещина, которая с годами становилась все больше.

«Мы знали, что день, когда наша яблоня высохнет, настанет, но надеялись, что будет это не скоро», - печалится городской лесничий Ванкувера Чарльз Рэй.