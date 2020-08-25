«Сын рвется в школу!»: Денис Клявер — о тестировании своего первоклашки и выборе формы обучения

Папа с сыном знают — делу время, а потехе час Фото: Личный архив

Через неделю начнется новый учебный год. Самое волнительное 1 сентября в этом году у первоклашек и их родителей. Мы поговорили со звездным папой Денисом Клявером, который вместе с супругой Ириной ведут в первый класс сына. Даниэлю Кляверу в сентябре исполнится 7 лет, и он уже примерил школьную форму и мучает родителей вопросов: «Скоро в школу»?

- Денис, поздравляем вас с первоклассником!

- Спасибо большое!

- Как выбирали школу? Это, наверное, частная гимназия, как у большинства артистов, которые живут в подмосковных поселках? В чем плюсы этой школы? Наверняка в классах мало детей?

- Даниэль ходил в частный детский сад, начал заниматься там, а садик прикреплен к школе и теперь сын переходит уже на школьную программу. Учебное заведение, естественно, имеет все необходимые лицензии, свидетельства. Да – в классе мало учеников, но мы выбрали такую форму обучения не поэтому. Мы живем за городом, и здесь небольшой выбор хороших школ на ближайшем расстоянии к дому. Знаю, что при поступлении в школу результаты тестирования детей из нашего садика были отличные.

Денис Клявер с мамой, супругой и сыном Фото: Личный Архив

- Даниэль хочет в школу? Какие у ребенка мысли о своей новой школьной жизни?

- Самые теплые и самые светлые. Сын уже рвется в школу! Для Даниэля не сильно что-то меняется, он остается с теми же ребятами в классе, с кем занимался в детском саду. Все будет привычно! Помню свое первое сентября – огромная школа, куча незнакомых людей: мама приводит утром, потом оставляет и уходит. С одной стороны очень интересно, с другой немножко страшновато.

- Даниэль у вас какие предметы больше любит? Физик или лирик растет?

- Он неплохо читает, с математикой тоже все в порядке – год мучает меня с таблицей умножения. Мучает в хорошем смысле этого слова – учим, повторяем. А я и сам математику очень люблю. Радует, что желание учиться у ребенка есть, Даниэлю нравится получать новую информацию. Сейчас у него разносторонние интересы.

У Дениса и Ирины в этом году сын — первоклашка! Фото: Личный архив

- Помните свой самый хулиганский поступок в школе, за который пришлось краснеть родителям? И какими школьными поступками гордитесь?

- Помню в третьем классе родители подарили мне водяной пистолет. Конечно, я взял его в школу, в кого-то там побрызгал, потом учительница меня отчитала так, что сложилось ощущение будто я совершил страшное преступление, даже к директору меня отвела. Было дико страшно и стыдно, до сих пор помню это состояние хотя уже давно понял: ничего ведь такого страшного не случилось. Я был порядочным парнем. У меня было всегда повышенное состояние справедливости пытался защитить людей, которых несправедливо обижали. Спортом я стал конкретно заниматься лет с пятнадцати, поэтому до этого времени защищал всех обиженных, закрывая их своим телом — в прямом смысле этого слова.

- То есть били вас — защитника?

- Да!

- А с одноклассниками своими оборвали связи или дружите до сих пор?

- В прошлом году я снял клип на песню «Как ты была красива». Как раз клип был построен так, что я еду в Питере на машине на встречу со своими одноклассниками. Мы действительно встречались с одноклассниками. Этот клип нас собрал, не все, к сожалению, смогли приехать на встречу. Но большинство были. Зато теперь организовали чат и периодически в нем переписываемся. Так что с ребятами на связи.

- Чтобы вы пожелали себе и другим родителям первоклашек?

- Детям желаю как можно быстрее определиться с предметом, который им больше всего нравится и уделять ему больше внимания. А может получиться так, что нравиться будут все! Стараться получать знания. Все зависит от преподавателя всегда. Родители помнят по своим школьным годам, что самую неинтересную информацию можно преподнести, рассказать так, что она заинтересует, а предмет станет любимым. У нас много хороших учителей! Желаю детям найти момент удовольствия в учебе, а родителям – терпения.