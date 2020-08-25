Пришел госзаказ - спасен Автоваз: В августе и сентябре предприятие будет работать даже по субботам

Тольяттинский автогигант, несмотря на 20-процентный провал с начала года, в июле ситуацию выправил Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прославленном российском автогиганте оживление. Еще недавно рабочие в унынии обсуждали приказ о переходе c 31 августа на 4-дневную рабочую неделю — за минувшие 7 месяцев производство упало на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время было продано лишь около 164 тыс автомашин Lada, сообщает аналитическое агентство Автостат.

И вот новая информация — завод получил госзаказ аж на 15 тысяч автомобилей Lada. Для того, чтобы его выполнить, придется не только отменить «четырехдневку» (на нее завод так и не успел перейти), но и более того — ввести в августе и сентябре так называемые «черные», то есть рабочие субботы. Об этом сообщается со ссылкой на вице-президента по персоналу и социальной политике Дмитрия Михаленко на страничке профсоюзной организации Автоваза в соцсетях.

В пресс-службе АвтоВАЗа «Комсомолке» сказали, что это «авторитетный источник». Однако сообщить, какие ведомства запросили эти 15 тыс авто отказались.

- Мы не раскрываем эту информацию, - ответили в пресс-службе на вопрос «КП».

Отмена 4-дневки и переход на рабочие субботы «безусловно, положительно отразится на работе предприятия и уровне заработной платы работников», отмечает вазовский профсоюз.

В целом же можно говорить об оживлении рынка. Тольяттинский автогигант, несмотря на 20-процентный провал с начала года, в июле ситуацию выправил - по данным Автостата, реализовал на российском рынке более 31 тысячи автомобилей LADA – это на 6% больше, чем в прошлогоднем июле. В плюсе Автоваз и на вторичном рынке — в июле ладовских малолитражек было продано на 3,6% больше, чем год назад.

- Сейчас мы видим рост продаж и на другие марки, - прокомментировал ситуацию в российском автопроме руководитель пресс-службы «Атостата» Азат Темирханов. - Это действует отложенный спрос — люди в период пандемии воздерживались от покупок. Кроме того, действуют программы господдержки на приобретение собранных в России автомобилей стоимостью до 1,5 млн руб. Помимо Лады это автомобили КИА, Хёндэ, Рено... Кроме того, расширен круг получателей льготных условий. Например, если прежде по программам для семейных автомобилей льготы получали семьи с двумя несовершеннолетними детьми, то теперь можно и с одним. Появились льготы и для работников медицинской отрасли.

Ранее сообщалось, что расположенный в Санкт-Петербурге завод Хёндэ в августе вернулся к работе в три смены. А в минувший понедельник закончился длившийся более полумесяца простой (по официальной версии — корпоративный отпуск) на калужском заводе Volkswagen.