В семье Леры Кудрявцевой случилась беда

Лера Кудрявцева рассказала о том, что прямо на курорте у ее мамы случился инсульт. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева всегда откровенна со своими поклонниками. Она делится с публикой радостями и горестями. В этот раз в семье телеведущей случилась беда.

Лера Кудрявцева рассказала о том, что прямо на курорте у ее мамы случился инсульт. Телеведущая сначала прибывала в шоке, но теперь, успокоившись, откровенно поведала о беде.

"Я, наверное, да и не только я надолго запомним этот год. Конечно, мы здесь выкладываем в основном только красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни все по-другому", - начала свою исповедь Лера.

Ее мама поехала к сестре в Алушту. Женщина наслаждалась морем и отдыхом. "Звонила и радовалась, как ребенок, что, наконец-то, море и солнце. Собиралась на концерт...", - поведала 49-летняя Кудрявцева.

Ночью женщине стало плохо, ее увезли на "скорой". "Давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как- то пришла в себя. Есть план действий", - заявила знаменитость.

Сейчас самое главное, по ее словам, поставить родительницу на ноги. "Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля, люблю тебя сильно-сильно" Держись, родная. Мы рядом!", - обратилась Лера к маме. Александре Ивановне 78 лет. она очень близка с Лерой. Они часто вместе отдыхали. Женщина роскошно выглядит. Подписчики не раз отмечали, что мама телеведущей не похожа на пенсионерку.