В состав жюри вошли Елена Ваенга и Гарик Сукачев: четыре причины не пропустить новый сезон «Голос 60+»

В эфир возвращается самое популярное российское вокальное шоу — «Голос». Фото: Максим ЛИ

В эфир возвращается самое популярное российское вокальное шоу — «Голос». Правда, пока в самой взрослой интерпретации: «Голос.60+». По традиции проект будет состоять из четырех выпусков, а «КП» приводит четыре причины не пропустить конкурс, где абсолютно все — победители и триумфаторы.

Рокеры поверили в телек

Вряд ли еще пять лет назад можно было бы представить заядлых борцов с попсой, олдскульных рокеров или матерщинников, в красных креслах наставников шоу на Первом канале. Однако время меняется — меняются и приоритеты людей. И теперь в девятом сезоне «Голоса» команды набирает Сергей Шнуров, а в третьем сезоне проекта «Голос.60+» — Гарик Сукачев. Экс-лидер «Бригады С» и «Неприкасаемых» впервые появится в телевизоре в таком качестве.

В третьем сезоне проекта «Голос.60+» команды набирает Гарик Сукачев. Фото: Максим ЛИ

- К кому буду поворачиваться? Это спонтанное, внутреннее решение, - говорит Сукачев. - Решает интуиция. Тембр, высокие ноты, профессионализм — все это интересно, все буду слушать. Хотелось бы собрать максимально разнообразную команду. Вряд ли кто придет с рок-музыкой, но посмотрим. Хотелось бы увидеть разные музыкальные направления. Учтем пожелания артистов, постараюсь привнести и свои идеи. Командная работа — всегда очень интересно.

Две брюнетки — две дебютантки

Пожалуй, самым главным откровением третьего сезона шоу «Голос.60+» стало приглашение Елены Ваенги. Да, исполнительницу романсов и шансона много раз виртуально «усаживали» в кресла наставников шоу, но ни разу этого не случалось. И вот — свершилось. Оказывается, Ваенга уже давно могла прийти в проект. Но отказывалась. - Это та самая проблема, из-за которой меня долго уговаривали [стать наставницей], - объясняет вокалистка. - Некоторым участникам и участницам я гожусь в дочки. Не то, чтобы прямо уговаривали, стоя на коленях. Но предлагали до этого. А я не могу. Какое право у меня есть что-то говорить взрослому человеку? Даже если умею делать что-то лучше — сочинить, спеть, сыграть. Я из того поколения, которое уважительно относится к старшим людям. Это сложнее, чем сложность. Почти невозможно открыть рот и сказать взрослому человеку, что получилось что-то не так. И здесь [в проекте «Голос.60+»] все прекрасны. Если бы у меня была возможность, нажимала бы кнопку через каждого второго человека. Но набрать можно только пятерых, увы. Второй брюнеткой проекта (и такое тоже впервые) стала Тамара Гвердцители — народная артистка России, до этого участвовавшая в шоу «Призрак оперы» и «Две звезды». Но как артистка, а не наставница.

Самым главным откровением третьего сезона шоу «Голос.60+» стало приглашение Елены Ваенги. Фото: Максим ЛИ

Лещенко — после «короны»

Возглавил судейский мостик ветеран сцены Лев Лещенко. Он с самого начала работал в «Голосе» для пожилых — с ним артисты на одной волне, с ним комфортно и другим наставникам. - Мы немного видоизменились, да, - имеет в виду состав арбитров Лещенко. - Коллеги работают очень творчески, правильно все оценивают. Мне с ними очень комфортно. Конечно, по-другому по сравнению с первым и вторым сезонами. Нам нравится общаться и обсуждать разные выступления. Для некоторых артистов, которые приходят в проект, это становится импульсом для нового витка развития. С приходом интернета время изменилось. И люди, которые пели и были на виду, немного ушли в тень. А вот программа «Голос.60+» дает возможность раскрыться опять. Были случаи, когда приходили известные в прошлом исполнители и восстанавливали имя. Все происходит очень правильно, я считаю. А еще Лев Валерианович одним из первых в стране мужественно переболел коронавирусом, полежал в Коммунарке, и теперь готов идти в бой (напомним, артисту в этом году исполнилось 78 лет).

Самородки со всей России

Первый сезон шоу выиграла заслуженная артистка России Лидия Музалева из Сибири, которую с первого выпуска начали сравнивать с Людмилой Зыкиной. Во втором сезоне победу праздновал шахтер из Донецка Леонид Сергиенко, в свободное от забоя время поющий в хоре. В третьем сезоне тоже будет немало народных героев — нераскрученных звезд, которые получат право побороться за главный приз. Баритон из Грозного Вячеслав Ольховский в свое время с сольной программой объездил всю Европу, приходил в «Голос» еще в 2012 году, но наставники не повернулись к нему; идет за реваншем. Седовласый Петр Каретников — и вовсе преподает пение Хоровом училище им М.И. Глинки — тоже на общих правах попробует силы в слепых прослушиваниях. Анна Широченко выступала в Москонцерте, на «Песне года — 1984», а потом вдруг оставила сцену и ушла послушницей в храм. Преподавала в деревенской воскресной школе, пела на клиросе. Теперь у вокалистки появился шанс выступить на многомиллионную аудиторию.

«Голос.60+», Первый, пятница, 21.30