Народная любовь: остерегайтесь подделок!

Понадобятся предусмотрительно заготовленные малиновое варенье и летний мед. И, возможно, потребуется вспомнить другие рецепты, по праву заслужившие звание народных.

Проверено временем

Например, во многих семьях очень тепло относятся к бальзаму «Золотая звезда», который без малого почти 50 лет помогает жителям России и всего постсоветского пространства стойко переносить холода. Несмотря на ежегодное пополнение фармрынка новинками, бальзам не теряет своей популярности – напротив, это средство стало буквально мемом. В соцсетях множатся картинки с «инструкциями по открыванию» заветной баночки; с «удивлением» от того, что продукт открывается, а не прикладывается к больному месту как суперсредство; с шутливыми надписями о том, что советские граждане лечили этим средством «всё»!

Наверняка этот образ у всех перед глазами: красная коробочка, красная жестяная баночка с золотой звездой на крышке… Сегодня, помимо бальзама в виде мази, в аптеке можно найти также жидкий бальзам и карандаш для ингаляций от этого бренда.

Жидкий бальзам и мазь наносят на конкретные участки, втирая средство в кожу. Лекарственный карандаш применяется для ингаляций – им нужно «дышать» по 5-10 раз в сутки. Тут уж кому что удобнее использовать.

Традиционная рецептура

Но сама упаковка – это наверняка не главное воспоминание о любимом в народе средстве. Незабываемым можно назвать его аромат – бодрящий коктейль из натуральных эфирных масел и ароматических веществ, который настраивает исключительно на победу над простудой!

В составе – только натуральные активные компоненты, за что средство и получило признание у большого количества людей. Это масло цветов гвоздики, масло листьев перечной мяты, масло листьев эвкалипта, масло коричника китайского, камфора и ментол.

Сочетание компонентов позволяет применять линейку продуктов не только в комплексном лечении простудных заболеваний (что больше всего прижилось у наших сограждан), но и при головокружениях, головной боли, и даже при укусах насекомых¹!

Конечно, как и у любого лекарства, имеются противопоказания, однако их немного – повышенная чувствительность к компонентам, наличие кожных заболеваний или повреждение кожи на участках предполагаемого применения препарата, эпилепсия, склонность к судорогам, спазмофилия, бронхиальная астма, коклюш и детский возраст до 2 лет.

Активные компоненты легендарного средства

• масло гвоздики – помогает унять боли, в том числе – головные, отличный антисептик, а также способствует улучшению настроения и бодрит;

• масло коричное – обладает антимикробным действием, способствует нормализации кровообращения, облегчению проявлений простудных заболеваний, тонизирует;

• масло мяты – помогает избавиться от головокружений, используется в терапии головной боли, способствует улучшению кровообращения;

• масло эвкалипта – традиционно используется для облегчения симптомов при простудных заболеваниях и отличный антисептик;

• камфора – улучшает микроциркуляцию, дает местнораздражающий эффект;

• ментол – оказывает охлаждающее действие, помогает унять мышечные боли и мигрень.

В поисках «советской» легенды

Нужно сказать, что популярность легендарной баночки породила множество «клонов» этого средства. Действительно, при входе в аптеку глаза разбегаются – столько есть, на первый взгляд, похожих бальзамов и мазей!

Благодаря тому, что производитель оригинала защищает свои права на продукцию, а также – интересы покупателей, которые рассчитывают на привычное качество, с продажи снят или изъят ряд средств, схожих с легендарным бальзамом до степени смешения.

Тем не менее, до сих на полках аптек и магазинов можно найти схожие с оригиналом упаковки. Нужно понимать, что не каждое средство предназначено для терапии простудных заболеваний, да и не все они являются лекарствами. Легендарная же баночка бальзама имеет прямые показания, связанные с симптоматическим лечением насморка, головных болей, головокружения, гриппа и «простуды».

Прямиком из Вьетнама

Если желаете приобрести настоящий препарат, обратите внимание, что его дизайн практически не изменился с советских времен.

Также важно, что рецептура настоящего средства осталась прежней, в ней всегда присутствуют привычные действующие вещества.

И, что еще стоит запомнить, - производство сосредоточено во Вьетнаме, на заводе Данафа Фармасьютикалс в городе Дананге².

Этот завод функционирует с 1956 года, производя как средства по традиционным восточным рецептурам, так и новые современные лекарства – всего здесь выпускается порядка 120 различных видов продукции. Производственные мощности постоянно модернизируются, имеется своя собственная лаборатория. Следование современным тенденциям отмечается и в том, что завод имеет сертификат GMP, что означает «стандарт надлежащей производственной практики».

Почему это важно? Потому что сложно быть уверенным, что отдельно взятый завод пользуется признанными мировыми практиками в выпуске таких важных товаров, как препараты для медицинского применения. А правила GMP задают единые стандарты для производства и контроля лекарственных средств, и это, безусловно, дает потребителю уверенность в качестве конечной продукции.

И еще один момент, который нужно знать: эксклюзивное право на ввоз бальзама в Россию имеет только компания «ДОМИНАНТА-СЕРВИС».

Настоящее качество

Если помнить про три основных признака оригинальности – стандартный дизайн, традиционная рецептура и завод «Данафа» во Вьетнаме – можно рассчитывать, что в ваши руки попадет легендарная упаковка бальзама в виде мази для наружного применения в жестяной баночке, либо другие формы выпуска – жидкий бальзам (раствор для наружного применения) в стеклянном флаконе и лекарственный карандаш для ингаляций.

Средства из этой линейки смогут обеспечить местнораздражающий, отвлекающий и антисептический эффекты. Знакомый с детства аромат поможет почувствовать заботу о здоровье в любом месте. Таким образом, использование препарата дает мозгу сигнал о защищенности.

С оригинальной продукцией, зарекомендовавшей себя на протяжении полувека, переживать холодное время года будет проще!

Список источников:

1 https://www.vidal.ru/drugs/balm_golden_star__18650

2 https://www.dominanta-service.ru/activity/production