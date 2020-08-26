Вторая жизнь пластика

Появившиеся меньше столетия назад пластмассы произвели настоящую революцию в жизни человечества, обеспечив нам возможности стремительного технологического развития. Но, как это часто бывает, оборотной стороной прогресса стали новые, незнакомые прежде проблемы. Куда девать миллионы тонн пластмассовых изделий? Как уберечь природу от вредного влияния коварного нанопластика и даже простых полиэтиленовых пакетов?

Чтобы эти вопросы не казались рядовой спекуляцией на модной теме, приведем всего два примера. В Тихом океане за последние годы сформировался настоящий остров из пластмассовых отходов — Тихоокеанское мусорное пятно или Great Pacific garbage patch. В этом году его территория в три раза превысила площадь Франции и продолжает увеличиваться. А в Атлантическом океане, по последним подсчетам экологов, только по поверхности плавает порядка 20 млн тонн пластмассового мусора. Если не принять срочных мер, то археологи будущего будут изучать нашу цивилизацию, раскапывая на песок и глину, а пластмассу.

Главная сложность переработки пластмасс во что-нибудь полезное — огромное количество сортов и видов этого материала. Одни пластики достаточно помыть и затем нагреть, чтобы придать им новую форму, для других нужны специальные реакторы и химикаты, куда более вредные, чем сама пластмасса. Однако благодаря современным технологиям в последнее время стали появляться легкоперерабатываемые и экологически безвредные пластмассы. Кроме того, все больший процент «старых» пластиков получает технологии для своей переработки.

Таким образом, наука свое слово сказала, очередь за всем остальным человечеством. Без нашего с вами участия все изобретения ученых будут бесполезны — ведь перед переработкой пластик нужно собрать, помыть, рассортировать. Поэтому в развитых странах мира активно внедряются системы раздельного накопления отходов и их вторичной переработки. В Москве, например, пластмассы вместе с другим вторсырьем — бумагой, стеклом, картоном и металлом — собирают в мусорные контейнеры синего цвета. Однако есть важное условие — в пластмассовых бутылках и канистрах не должно оставаться масел, красок и химикатов, а другие пластиковые изделия не должны быть ими запачканы.

Кстати, подготовленные к сдаче в утиль пластиковые емкости очень полезно уменьшить в объеме, проще говоря, смять или разрезать на плоские части, чтобы мусоровозы не возили в своих кузовах воздух. Этикетки с бутылок по возможности тоже стоит удалить, а крышечки и дозаторы — выкрутить и выбросить.

Прекрасными результатами вашего экологически ответственного поведения станут новые вещи, сделанные из старого пластика. Это могут быть, например, флисовые куртки и другая одежда из синтетического волокна, сырьем для которого стали переработанные пластиковые бутылки. Сегодня такую одежду охотно шьют популярные бренды Nike, Levi’s, Asics, Topshop, Marks&Spencer, Max Mara, H&M, Patagonia и другие.

Пластиковое волокно несколько иной химической природы — нейлон - возвращается к нам в виде искусственного шелка, веревок, спасжилетов и чулок. Кроме того, недавно мировая промышленность научилась делать из пластмассы мебель, ничуть не уступающую своими качествами традиционной деревянной. А шведский производитель наручных часов Triwa недавно представил коллекцию, корпуса которой сделаны из выловленного в океане и переработанного пластика.

Как видите, собирать и перерабатывать пластик не только выгодно, но и модно. Но начинать нам нужно с самих себя — просто заведите на кухне вторую емкость для мусора, и кладите в него то, что поддается переработке. Это, повторим, пластик, стекло, металл и бумага. И тогда наши океаны станут чище, свалки — меньше, а понимание важности своих самых привычных поступков — выше. Сортируйте отходы!