"Отнялась левая сторона": Лера Кудрявцева в слезах раскрыла правду о состоянии разбитой инсультом мамы

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева второй день в слезах. Ее 78-летнюю маму Александру Ивановну разбил инсульт прямо на курорте. Женщина находится в реанимации, к ней никого не пускают.

Лера Кудрявцева не может забрать разбитую инсультом маму из Крыма, чтобы направить на лечение в Москву. Дело в том, что в настоящее время 78-летнюю Александру Ивановну нельзя перевозить.

"У нее отнялась левая сторона вся. Она пока в больнице лежит под капельницами. Врачи ничего не говорят. Сейчас вот несколько дней решающих. Проводятся МРТ, обследования, пытаются как-то ее стабилизировать. Никаких прогнозов", - цитирует популярную телеведущую 5-tv.ru.

Лера плачет. Она поведала, что раньше проблем со здоровьем у Александры Ивановны не наблюдалось. Когда случилась беда, артистка хотела перевести маму в столицу. Но врачи запретили.

"Сказали, что месяц-два никаких полетов. Только наземный транспорт. Поэтому сейчас решаю вопрос. Нашла в Крыму реабилитационную клинику. Дней через десять будем перевозить. А когда уже можно будет переправить в Москву, повезем. Пока к ней не пускают, там же коронавирус. Я с врачом на связи, я все знаю", - сообщила звезда.

Напомним, инсульт у матери Леры Кудрявцевой случился, когда та поехала к родственнице в Алушту, там она намеревалась посетить концерт, но внезапно ей стало плохо. "Увезли на скорой, давление 220. Инсульт", - написала телеведущая в блоге.