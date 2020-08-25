Генералы и режиссеры обсудили оборону. Психологическую

Международный форум «Армия-2020» Фото: Михаил ФРОЛОВ

И круглых столов оказалось семь - счастливое число!

В подмосковном Парке Патриот 25 августа специалисты подробно рассмотрели, например, такие проблемы: «Преступление можно предупредить. Роль военной полиции в твердом уставном порядке в войсках» и «Электронное обучение и его перспективы». Не только для узких специалистов оказались интересны обсуждения на темы «Перспективы развития стрелкового оружия» и «Перспективы развития автотехники для ВДВ». Немало прикладной информации почерпнули участники обсуждения «Перспективные пути обеспечения живучести кораблей ВМФ».

Но, похоже, наибольший интерес, в том числе и у ВИПов, вызвал круглый стол «Психологическая оборона. Борьба за историю — борьба за будущее». Интерес настолько высокий, что часть аккредитованных журналистов даже не смогли попасть в зал, где шло обсуждение этой животрепещущей темы.

А в зале, в частности, выступал первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов. Руслан Хаджисмелович заявил, что в информационной борьбе, которая сегодня широким фронтом ведется против России, как правило, не звучат серьезные аргументы, не приводятся доказанные факты. «Что именно атакуют наши оппоненты? — спросил присутствующих генерал Маликов — Они атакуют объекты, живые примеры наших успехов. Что делаем мы? Мы не отвечаем и движемся дальше выбранным путем».

При том первый заместитель министра обороны подчеркнул, что внешние информационные атаки не помешали формированию положительного образа Вооруженных сил в глазах россиян. Руслан Цаликов привел данные опросов: «Цифры говорят — народ в свою армию поверил».

Народный артист России, оскароносный режиссер Никита Михалков был как всегда ярок, речь его была образна. Он предложил присутствующим соглаиситься или поспорить с таким простулатом: «Сегодня идеология у России одна - национальные интересы страны, это должно с молодых ногтей прививаться детям». Спорщиков не нашлось.

Какие направления работы по воспитанию юных и сохранению исторической памяти у всех поколений особенно актуальны сегодня - это подробно обсудили участники круглого стола.

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