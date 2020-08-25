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Экономика

Военных пенсионеров и жен военнослужащих научат делать бизнес

Круглый стол по развитию предпринимательских компетенций провел Банк ПСБ
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Три из четырех военнослужащих рассматривают открытие бизнеса как потенциальную занятость после увольнения из армии по достижению предельного срока службы. К таким выводам пришли в ПСБ по итогам реализации пилотного проекта «Курс малого бизнеса». В прошлом году он прошел в рамках гражданской переподготовки военнослужащих на базе высших военных училищ Москвы и Новосибирска. Оказалось, что среди увольняющихся военнослужащих и членов их семей есть запрос на получение новых навыков и знаний, необходимых в меняющихся условиях гражданской среды.

Во вторник, 25 августа, прошел круглый стол на тему развития предпринимательских компетенций военных пенсионеров и супруг военнослужащих. В нем приняли участие представители Госдумы, Минэкономразвития, Минтруда, Минобороны, Главного военно-политического управления, военные пенсионеры и жены военнослужащих. Модератором обсуждения выступила Оксана Романчук, начальник Управления развития предпринимательских программ ПСБ.

Эксперты обсудили возможности господдержки военных пенсионеров и жен военнослужащих, а также пути развития их предпринимательского потенциала и профессиональной самореализации. Кроме того, участники круглого стола обсудили вопросы социального предпринимательства, ориентированного на жен офицеров, как инструмента поддержания финансовой стабильности. И наконец, отдельно поговорили о тех решениях, которые банки предлагают для военнослужащих, увольняющихся в запас, при создании собственного бизнеса.

- Барьеры, с которыми сталкиваются военнослужащие, выходящие на пенсию, и жены офицеров требуют комплексного подхода со стороны как государственных, так и коммерческих структур. Круглый стол позволил экспертам обменяться мнениями, предложить пути решения и содействия. Вовлечение военных пенсионеров и жен офицеров в дискуссию раскрыло их актуальные потребности и сложности, преодоление которых возможно при непосредственном участии экспертов нашего круглого стола, - отметила Оксана Романчук.

Напомним, в 2019 году ПСБ, в сотрудничестве с НИУ «Высшая школа экономики», разработал первую в России бесплатную обучающую программу «Курс малого бизнеса» для супруг военнослужащих и военных, увольняющихся в запас по выслуге лет. Курс, включенный в число национальных проектов, позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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