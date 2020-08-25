Сергей Шойгу: «Наши действия в Армении – не против Азербайджана»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Эта поездка не случайно состоялась в разгар Армейских международных игр. В Азербайджане проходят состязания по одной из дисциплин – «Кубок моря».

- Рад вас снова видеть в Азербайджане, - приветствовал Сергея Шойгу президент страны Ильхам Алиев.

Шойгу в свою очередь рассказал Алиеву, как экипаж из Азербайджана стартовал в «Танковом биатлоне» в Подмосковье.

- Мы посмотрели, стартовал очень неплохо, - подчеркнул российский министр.

Баку. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в резиденции "Загульба". Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Конечно, после недавнего обострения на армяно-азербайджанской границе Шойгу и Алиеву было что обсудить за закрытыми дверями. Но главную мысль глава Минобороны России донес журналистам на встрече с азербайджанским коллегой Закиром Гасановым.

- Знаем. И с тревогой наблюдали за событиями на границе с Арменией, - сказал Шойгу. - И знаем о тревогах, которые есть (у Азербайджана, - ред) в связи с перелетами на нашу базу (российскую военную базу Гюмри в Армении, - ред.). Хочу сразу сказать, наши действия никогда не были направлены и не направлены сейчас против Азербайджана, соседа и партнера. Россия не заинтересована в напряжённости в Закавказье.

По словам Шойгу, Москва ведет на своей базе в Армении строительство соцобъектов.

- С этим связана некая незначительная активность. И призывная кампания. Кого-то надо было возвращать домой, кого-то наоборот, - пояснил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин и Алиев обсудили обстановку на азербайджано-армянской границе

Президент России подчеркнул важность недопущения эскалации напряженности (подробности).

Танковый биатлон на армейских играх 25 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

На полигоне Алабино проходит одни из самых зрелищных конкурсов Международных армейских игр. 25 августа 2020 года там состоится танковый биатлон (подробности).