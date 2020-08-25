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Протесты в Белоруссии

Егор Холмогоров: Главу Белорусской церкви заменили, чтобы не допустить церковного раскола по украинским шаблонам

Православный публицист напомнил, как местные священники пели неонацистские гимны
Роман ГоловановРоман ГоловановРоманГолованов
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Егор Холмогоров.

Егор Холмогоров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Священный Синод Русской православной церкви принял важное решение на фоне белорусских протестов. Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности. И переводят главой Кубанской митрополии. На его место в Белоруссию приедет епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией.

Епископ Русской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Павел. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Епископ Русской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Павел. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Так что стоит за этим решением?

- При всем уважении к владыке Павлу, при нем в белорусских епархиях Русской Церкви продолжала развиваться болезнь самостийничества, - сказал «КП» православный публицист Егор Холмогоров. - И в ходе этих протестов обнажились ужасные факты, особенно в Гродненской епархии, где то хор духовенства исполняет неонацистский гимн "Могутный Боже", то священники принимали участие в некоем межконфессиональном протестном шествии, с остановками у синагоги и костела. Очевидно, что если у вверенного духовенства такое духовное состояние и такие взгляды, то доля ответственности архиерея за это есть. Щель, в которую мог бы вклиниться Фанар со своей раскольничьей активностью — расширялась.

По мнению Холмогорова, теперь шансы на вмешательство внешних сил в церковные дела сильно уменьшаться.

- Владыка Вениамин не случайно подчеркивает слова преподобного Лаврентия Черниговского: «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу: Отца и Сына и Святого Духа — это Един Бог, так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте», - напомнил публицист.

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