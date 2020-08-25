Глава Минстроя Владимир Якушев и врио губернатора Александр Цыбульский в Архангельске вручили жильцам аварийных домов ключи от новых квартир

Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский вручили переселенцам ключи от новых квартир. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов.

В Архангельске отметят новоселье переселенцы из аварийного жилья: 25 августа министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Цыбульский вручили им ключи от новых квартир. Из квадратных метров, признанных непригодными для жизни, новоселы переедут в новый дом на 180 квартир. Многоэтажка, расположенная на Московском проспекте Архангельска, станет частью жилого квартала с детским садом, который уже строится, и школой (ее планируется построить к 2022 году).

- Одно из самых приятных событий в жизни любого человека – это новоселье, - подчеркнул Владимир Якушев. - Поэтому желаю, чтобы в этих новых квартирах всегда царили уют, благополучие и звучал детский смех. Уверен в том, что программу переселения в регионе совместно с правительством Архангельской области и с муниципалитетами мы отработаем качественно и в срок, а число новоселов благодаря этому будет только расти.

Поздравляя новоселов, глава Архангельской области напомнил: благоустройство района будет продолжаться, на Московском проспекте и улице Карпогорской планируется построить новые дороги. Это потребует серьезных финансовых вложений, которые регион рассчитывает получить из федерального бюджета. На ремонт обеих улиц потребуются 288 и 118 миллионов рублей. В случае, если заявка Архангельской области будет одобрена федеральным правительством, контракт с подрядчиками на строительство дорог регион заключит уже в сентябре.

Глава Минстроя и врио губернатора осмотрели аварийные дома на сваях, рискующие обрушиться. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области/П. Кононов.

Главной целью рабочей поездки Владимира Якушева в Архангельск стала встреча с жильцами аварийных домов, которые еще только ждут своей очереди на новые квартиры. Переселять их необходимо как можно скорей: сейчас люди ютятся в деревянных домах на сваях, находящихся под угрозой обрушения. Об этой проблеме Александр Цыбульский на днях рассказал Владимиру Путину, общаясь с президентом в режиме видеоконференции. Владимир Якушев осмотрел недавно сошедший со свай дом №4 по улице Чкалова и пообещал его жителям, что проблема их расселения будет решаться как можно скорее.

- Мы сегодня оценили еще одну проблему, которая есть в регионе, – это те дома, которые изначально не попали в программу до 1 января 2017 года, но вошли в нее чуть позже. И мы видим, что в этих домах сегодня граждане проживать уже не могут, - рассказал Владимир Якушев. – Мы должны посмотреть, что можем сделать. В первую очередь граждан нужно переселить и найти возможность обеспечить их достаточно комфортными условиями проживания на период, пока они ждут полноценное жилье.

Министр сообщил, что вместе с Александром Цыбульским выработает план дальнейших действий по расселению аварийных домов.

- Я считаю, что проблема, которую мы сегодня оценили вместе с министром, – сошедшие со свай дома – носит чрезвычайный характер. Это сотни людей, которые одномоментно остались без крова и без возможности переехать в новое жилье в рамках существующей государственной программы, - отметил Александр Цыбульский. - Я благодарен, что Владимир Владимирович быстро отреагировал и приехал в Архангельск, чтобы совместно найти решение.

Глава Поморья также показал Владимиру Якушеву новый детский сад на 280 мест, который появился в округе Майская горка Архангельска. Детсад оснащен по последнему слову техники и отличается просторными группами, современным спортзалом и уютной столовой. Александр Цыбульский рассказал, что число детей в областном центре растет, поэтому в ближайшее время в Архангельске будут построены еще три дошкольных учреждения.