Ценам на авиатопливо отменят взлет?

Как пишут «Ведомости», Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа предложит участникам рынка осуществлять торги с участием организации, которая контролирует и учитывает товарные поставки в рамках биржевых торгов, обеспечивает хранение товара и гарантирует его передачу покупателю.

Биржа прорабатывает проект совместно с РЖД. Его цель - защита рынка от недобросовестных трейдеров. Половина объемов авиатоплива на этом рынке проходит через посредников. Почему так много? Потому что керосин - привлекательный товар. Он не облагается акцизами и широко используется для производства контрафактного дизельного топлива.

Лайфхак старый. Если почитать форумы, то увидим, что и много лет назад частники и «гаражные нефтепромышленники» щедро разбавляли солярку авиакеросином. Причем, практикуется это не только в России, но даже в странах дальнего зарубежья.

Налоговый маневр налицо: по оценкам экспертов, бюджет недополучает около 8 тысяч рублей с 1 тонны топлива, теневые объемы которого исчисляются десятками тысяч тонн.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов прокомментировал «Ведомостям» инициативу биржи. По его мнению, она «может позволить уменьшить нецелевое использование авиакеросина, тем самым способствуя стабилизации цен, но не решает вопроса фискальной нагрузки на отрасль, которая является одной из основных причин увеличения цен на нефтепродукты». Эксперт считает, что если бы налоги и акцизы в ценах на дизель не превышали 70%, то у недобросовестных участников рынка не было искушения использовать авиакеросин не по прямому назначению. А «сдержать цены на авиатопливо могут серьезные инициативы в рамках налоговых стимулов производства и реализации качественных нефтепродуктов» - уверен эксперт.