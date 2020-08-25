«Жена писала на Михаила Хачатуряна заявление в полицию. Через день он принес его домой и порвал у всех на глазах»: В суде допросили старшего брата сестер Хачатурян

Убитый родными дочками Михаил Хачатурян. Фото из семейного архива

В Бутырском суде продолжается суд над Марией - младшей из сестер Хачатурян. Напомним, психиатрическая экспертиза признала, что в момент убийства отца девушка была в неадекватном состоянии, поэтому ее судят отдельно от старших сестер. Сегодняшнее заседание посвятили допросу одного из ключевых свидетелей со стороны обвинения - старшего сына убитого Михаила Хачатуряна, Сергея.

Парень вбежал в здание суда буквально за пару минут до начала заседания. Его сопровождали двое друзей. Заседание проходят в закрытом режиме, поэтому ребят внутрь не пустили - так же, как журналистов. Через какое-то время мы разговорились с парнями по душам.

Ожидалось, что к суду придет большая группа поддержки сестер - к зданию согнали полицию. Но полтора десятка активистов никаких хлопот не доставили. Фото: Александр РОГОЗА

«ОН ОБЕЩАЛ ЕМУ ЦЕХ!»

С Сергеем Хачатуряном пацаны дружили с детства - жили в соседних домах.

- Про сексуальные домогательства к сестрам, конечно, никто не знал. Даже Серега, - рассказывает мой собеседник. - Но про жесть со стороны отца мы слышали много лет. Мы классе в пятом учились. И вот однажды, часов в шесть утра, мне звонит Серега: «Меня отец из дома выгнал. Выйди, пожалуйста, побудь со мной. А то одному на улице страшно». Вот так они и жили. А в 2016-м отец Сергея прямо насовсем из дома выгнал.

- За что?

- За то, что собаку выгулять не в шесть часов вечера, а в семь.

- И где Сергей жил?

- Какое-то время у тетки. Потом стал квартиру снимать, но где - никому не говорил. Он не хотел, чтобы отец узнал адрес.

- Почему?

- Отец выгонит, а через несколько дней звонит: «Сережа, возвращайся». Тот приезжает домой и тут же получает - отец его бил. Был случай, когда Сергей побои снес, стерпел, но на следующий день снова получил за какую-то незначительную провинность.

- С сестрами Сергея вы общались?

- Нет. Да их почти никто и не видел. Из школы - домой. Они у отца как прислуга были. У него много задуровок имелось. Например, он приезжал к дому на машине, сигналил, и дочери должны были бежать вниз, чтобы открыть ему дверь подъезда, потом лифт, потом дверь квартиры. Он вроде как вообще не должен был руки свои «пачкать». Нормально это, скажите?

На предыдущее заседание поддержать сестер приходила группа девушек из некоего православного кружка, а сегодня к ним присоединились люди из другой конфессии. Фото: Александр РОГОЗА

- Михаил как-то пытался участвовать в жизни сына?

- Он ему много раз говорил, что купит какой-то цех, Сергей будет с этого жить ничего не делая, просто присматривая за работниками. Но никакого цеха не было.

НЕ ТИРАНИЯ, А КАВКАЗСКИЕ ТРАДИЦИИ?

Допрос Сергея Хачатурян продлился больше трех часов.

Выпорхнувшая из здания суда адвокат потерпевших Юлия Нитченко сходу заявила о полном фиаско Хачатуряна-младшего.

Адвокат потерпевших Юлия Нитченко считает, что старший сын Михаила Хачатуряна в суде как свидетель обвинения провалился. Фото: Александр РОГОЗА

- И мы, и прокуратура, и суд сегодня неоднократно ловили Сергея на лжи. Он дает одни показания, через какое-то время его спрашивают по той же теме, а он уже говорит совсем другое. Например, сказал суду, что с 2017 года вообще не видел сестер, начал переписываться только за пару месяцев до убийства. И это мы еще не исследовали переписки, которые есть в деле - он все время общался с сестрами.

Правда, другая сторона считает, что Сергей Хачатурян наоборот стал очень ценным свидетелем.

- Сергею задали много вопросов и он ни на один не отказался отвечать, сославшись на плохую память, - сообщил адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин. - Рассказал все, как было. Очень хорошо воссоздала атмосферу, которая царила в семье Хачатурян. Много вопросов задала потерпевшая сторона и благодаря этому и удалось воссоздать в суде атмосферу постоянного унижения и насилия в семье. От насилия страдали не только сестры, но и он сам, и его мать, и тетки - сестры Михаила, которые теперь признаны потерпевшими. И на вопрос суда, испытывает ли он неприязненные отношения к родственникам, Сергей ответил, что да - потому что они теперь врут.

Адвокат Ярослав Пашулин защищает в суде Марию Хачатурян. Фото: Александр РОГОЗА

Родня Михаила Хачатуряна, как известно, объясняет строгость мужчины в быту желанием воспитать своих детей в кавказских традициях.

- Сергей заявил, что никаким кавказским традициям он его с сестрами не учил, все это отговорки.

ЗАРАНЕЕ ГОТОВИЛИСЬ УБИТЬ?

Накануне всплыла переписка сестер Хачатурян с подругами, в которой им якобы предлагают убить отца.

- Про подготовку убийства - это всего лишь одна из трактовок этой переписки, которую вбрасывают потерпевшие. Естественно, идет эмоциональный выплеск с обеих сторон (когда сестры в который раз рассказывают подругам об издевательствах со стороны отца, - Авт.), это не план, это всего лишь обсуждение, как можно выйти из этой ситуации. Когда мы дойдем в суде до обсуждения переписки, Мария будет иметь право комментировать каждую строчку.

- Почему, если отец был таким тираном, никто никогда не жаловался?

- Об этом Сергей тоже говорил сегодня. По его словам, у отца были связи в полиции. После очередного избиения жена - то есть мать Сергея и его сестер - написала заявление в полицию. Через день Хачатурян принес это заявление домой и порвал у всех на глазах! То есть, показал всем, какое он имеет влияние на сотрудников правоохранительных органов.

Заседание по громкому делу продолжится 1 сентября. В Бутырском суде продолжат допрашивать свидетелей со стороны обвинения - их в деле около тридцати.

Коротко напомним о деталях этого дела:

- Летом 2018 года сестры Хачатурян - Крестина, Ангелина и Мария зарезали своего отца, 54-летнего Михаила Хачатурян.

- Девушки заявили, что мужчина был домашним тираном, на протяжении многих лет бил своих дочерей и домогался.

- В 2016-м Хачатурян выгнал из дома жену, мать девочек, и старшего сына - тем пришлось снимать квартиру.

- По окончании расследования девушкам предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору». Им грозит до 20 лет колонии.

- Младшую девушку, Марию, экспертиза признала невменяемой в момент совершения убийства. Поэтому ее судят отдельно от старших сестер.

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