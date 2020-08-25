Южнокорейцы превращают свои дома в Бали и Гавайи

Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты Фото: REUTERS

Пандемия коронавируса в этом году отняла у нас множество удовольствий, в том числе и путешествия. Но, как оказалось, отправиться в поездку можно и по собственной квартире. Причем, не менее интересно, чем на Бали или Мальдивы.

Именно такой тренд запустили жители Южной Кореи. Они решили не отчаиваться из-за запрета на путешествия, а организовать их прямо у себя дома, пишет Reuters.

Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты Фото: REUTERS

- У нас в спальне Бали, а в гостиной – Гавайи. Поскольку мы какое-то время не могли путешествовать за границу из-за коронавируса, мы попытались создать курорт у себя дома, - рассказывает Ким Хё Чон.

- В этой гостиной в гавайском стиле в этом году я буду праздновать гавайское рождество, но со снегом, - добавляет ее муж Юн Сок Мин.

Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты Фото: REUTERS

Дом этой семьи находится всего в 30 километрах от Сеула. Хотя теперь так и не скажешь. Сейчас них дома растут пальмы, а некоторые комнаты напоминают гостиничные номера.

Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты Фото: REUTERS

Другая же семья решила представить, что отправилась в лесной поход. Для детей такое развлечение сравнимо с реальным походом.

Южнокорейцы превращают свои дома в популярные курорты Фото: REUTERS

- Мои друзья просто целыми днями играют в компьютерные игры. Хорошо, что наша семья придумала что-то интересное: домашний поход, пикник и игры у огня, - рассказывает 7-летний Ли Чи Сон.

Он своими каникулами более чем доволен. Правда, говорит, что для полного счастья надо еще деревья на стенах нарисовать.

Напомним, накануне стало известно о том, что популярный у туристов остров Бали останется закрытым до конца 2020 года. Изначально предполагалось, что курорт откроют 11 сентября. Однако эпидемиологическая ситуация на острове внесла свои коррективы.