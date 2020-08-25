Локомотив - Ахмат 26 августа 2020: прогноз на матч 5 тура РПЛ

"Локомотив" дома примет грозненский "Ахмат". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После поражения в прошлом туре футболисты московского "Локомотива" сейчас идут вровень по очкам с грозненским "Ахматом". Матчи этих двух клубов всегда проходят в бойкой и напряженной атмосфере - по весне встреча в Черкизово завершилась, к примеру, победой "Локо" 1:0. Это был последний перед карантинным перерывом поединок для столичного клуба на своем поле. И последняя встреча для "Локомотива" на "РЖД Арене" под началом Юрия Семина. Ведь после возобновления сезона командой стал рулить Марко Николич и матч против "Спартака" - это первое поражение для балканского специалиста.

"Ахмат" в этом сезоне за вычетом поражения от "Спартака" 0:2 в Тушино, в целом, проводит довольно бодрый сезон. У команды Андрея Талалаева две победы и одна ничья в Туле довольно хороший показатель. И после встречи в Черкизово у клуба из Чечни завершится выездное турне - последний перед перерывом поединок команда проведет на своем поле против ЦСКА.

Как предполагают букмекеры, "Локомотив" является фаворитом в этом поединке. Шанс на успех москвичей - три раза выше, чем у "Ахмата". Но победа "Локо", кажется, не будет достаточно легкой - после матча со "Спартаком" у команды есть потери из-за травм. Так что за победу в игре с "Ахматом" "железнодорожникам" предстоит побороться довольно серьезно. Но, скорее всего, успех будет на их стороне.

Прогноз на матч 5 тура Локомотив - Ахмат 26 августа 2020: победа "Локомотива" с разницей в один гол.