Вопрос дня: Как вы относитесь к дистанционному обучению? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы, отец 6 детей:

- Очень плохо. Ребенку нужно общение, чтобы он сидел за партой, просил у соседа списать контрольную. Или играл на перемене. И был личный контакт с учителем. Так малыш становится личностью. Если он сидит дома, лопает бабушкины пирожки, ничем хорошим это не закончится. Кем он вырастет?! Профессиональным игроком в «Доту-2»?

Антон САФРОНОВ, ученик 11-го класса:

- А я рад дистанционке. Главное сейчас - подготовка к ЕГЭ. Я буду поступать на юридический. Нужно выучить русский, историю, обществознание, английский. И математику сдать, перешагнув порог. Остальные предметы мне сейчас не нужны. Поэтому освободилось время для занятий по нужным мне урокам.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Ходят слухи, что у нас в школе классы разделят на две группы. Первая слушает урок по видеосвязи, вторая приходит на занятия в класс. Их будут менять день через день. Или неделя через неделю. Я не в восторге от такого поворота. На удаленке ребенок не слушает учителя, достает чипсы, смотрит мультики. Это подходит для старшеклассников больше.

Павел ЖАВНЕРОВ, известный психолог, отец 2 детей:

- Положительно. Я сам уже много лет провожу консультации на удаленке. Если выстроить работу, то занятия будут приносить пользу. И с детьми можно проводить больше времени вместе.

Алена БОРОДИНА, продавец, мама 3 детей:

- Ужас. Мы так настрадались во времена карантина. У нас дома один компьютер. Все разом не могут быть на видеоуроке. Младший сидит за компьютером, старшие слушают учителя с телефонов. Но там ничего не видно! Педагог выводит что-то на экран, а ты попробуй разгляди. Совсем не хочется, чтобы это опять вернулось.

Илья, читатель сайта KP.RU:

- Первый месяц мы попросили учителя не пускать нашего ребенка на занятия. Пусть учится дома. Почему? Лето закончилось, все только вернулись из отпусков. Неизвестно, какую заразу они могли с собой привезти.