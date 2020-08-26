Сценарий «Интердевочки» привел Тодоровского в ужас

Не все знают о том, что Тодоровский начинал как оператор, снявший в этом качестве шесть картин, в том числе фильмы «Весна на Заречной улице» и «Два Федора». Фото: ТАСС

НОМИНАНТ НА «ОСКАР»

Вообще-то Петр Тодоровский начинал как кинооператор: в девятом классе он увлекся фотографией. Но потом началась война. Весной 1943-го в 17 лет он пошел курсантом в военно-пехотное училище. В сентябре 44-го попал на фронт, командовал минометным взводом, участвовал в штурме Варшавы и Берлина. Провоевав 9 месяцев, он получил тяжелое ранение и контузию.

После говорил, что война - это самое яркое впечатление, которое осталось на всю жизнь. Там не только стреляли и убивали, там еще были любовь и страдание, предательство и героизм.

На фронте он увидел кинооператора, снимавшего солдат. Подумал, что эти лица людей, уставших после боев, грязные, но все равно прекрасные и героические, сохранятся для истории именно благодаря работе человека с камерой.

Вот поэтому после войны и пошел на операторский факультет ВГИКа и был оператором в культовой «Весне на Заречной улице». Еще были «Два Федора». А потом увлекся режиссурой. У него не было режиссерского образования, чисто интуиция. «Я всегда держался на первом ощущении от сцены, на ее запахе», - говорил он. Эта интуиция и вывела его на шедевры: «Анкор, еще анкор!», «Любимая женщина механика Гаврилова», «По главной улице с оркестром»… А «Военно-полевой роман» в 1985 году номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

ГИТАРИСТ И ДАМСКИЙ МАСТЕР

Актеры его обожали за чувство юмора, за то, что травил анекдоты и не унывал никогда. Он не выстраивал между артистами и собой иерархии. И доброжелательность называл главным человеческим достоинством. Кстати, актрисы в шутку его называли дамским мастером: снявшись в фильмах Тодоровского, они почти всегда получали призы на фестивалях.

Очень дружил с Зиновием Гердтом, Евгением Евстигнеевым (тот тогда учился в театральном училище в Горьком, в составе джаз-оркестра играл на барабанах перед киносеансами - зарабатывал этим деньги). А сам Тодоровский был замечательным гитаристом - на этой почве они сошлись. Тодоровский брал гитару, Евстигнеев - две вилки и стучал по тарелке - так они дома устраивали концерты.

Тодоровский сочинил музыку к более чем 10 фильмам и, как говорят, мог освоить любой музыкальный инструмент на слух. Многие зрители помнят гитару в фильме «Весна на Заречной улице». Песню «Когда весна придет, не знаю» исполняет Николай Рыбников, а соло на гитаре - это Тодоровский, тогда лишь оператор. Петр Ефимович говорил, что прикипел к музыке с детства. И до конца жизни каждый день брал гитару в руки.

Петр Ефимович сам сочинял музыку к своим фильмам, прекрасно играл на гитаре и даже записывал диски с такими звездами, как знаменитый бард Сергей Никитин. Фото: PHOTOXPRESS

СПАСИБО ЖЕНЕ И ТОРГОВЦУ БЫКАМИ

В конце 80-х он снял «Интердевочку» - скандальный для того времени фильм о жизни валютных проституток. Как бы ответ на знаменитую фразу в телемосте СССР - США: «В Советском Союзе секса нет». На «авантюру» его подбила жена Мира Тодоровская, которая дебютировала в этой картине в качестве продюсера. Она нашла инвестора - торговца быками из Швеции, который дал на съемки баснословную по тем временам сумму - 200 тысяч долларов. Самым сложным в этом проекте оказалось уговорить мужа-фронтовика. Тодоровский от сценария поначалу пришел в ужас. Но фильм стал фаворитом сезона, его посмотрели более 40 миллионов зрителей, по опросу журнала «Советский экран», он был назван лучшим фильмом года.

«Я никогда не считал деньги, но, когда они посыпались после «Интердевочки», я не знал, что с ними делать, - говорил режиссер. - Даже не мог предположить, что на них можно купить дачу».

Сценарий «Интердевочки» привел Тодоровского в ужас. Фото: Кадр из фильма

Со своей женой Мирой Григорьевной он прожил 51 год, и за это время, по ее словам, они ни разу по-настоящему не поссорились. А познакомились, когда она училась в Институте инженеров морского флота в Одессе, а он работал на Одесской киностудии. В день знакомства он ей сообщил, что уезжает в Ленинград на съемки своего режиссеркого дебюта, картины «Никогда». А на второй день предложил поехать в Ленинград с ним. А на третий день сказал: «Выходи за меня замуж». Она и поехала.

В Ленинграде они стали собирать деньги на ресторан, чтобы отпраздновать свадьбу. Но все равно их не хватало. Тогда товарищ Тодоровского, поэт-фронтовик Григорий Поженян, по сценарию которого и снимали фильм «Никогда», предложил сыграть свадьбу в доме своего знакомого - начинающего драматурга Александра Володина.

После съемки почти всей группой ввалились в дом, где уже был накрыт стол, а хозяин - совершенно незнакомый человек. Но после третьей рюмки и гитары и у хозяина, и у гостей было ощущение, что все давно свои. Свадьба была, как положено: бурная, с небольшой дракой. Даже удивительно, что колоритная история не вошла ни в один сценарий Петра Ефимовича...