Мать Тереза: Символ милосердия или расчетливая бизнесменка?

Мать Терезу боготворил весь мир. Но многие близкие знакомые считали ее неоднозначной личностью. Фото: ТАСС

В Индии установлен очередной антирекорд - почти 2,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. индийцев от COVID-19 скончались.

Все ожидали помощи от знаменитых Домов милосердия матери Терезы, но они еще в марте закрыли свои двери как для волонтеров, так и для нуждающихся в помощи. В конгрегации «Сестры - миссионерки любви» (так называется монашеский орден, основанный матерью Терезой) заявили, что таким образом заботятся о здоровье детей, содержащихся в домах.

Мать Терезу еще при жизни считали святой, а после смерти в 1997 году Ватикан ее канонизировал. А ведь она, пожалуй, одна из самых неоднозначных исторических личностей современности.

«БОГ НАМ ПОМОЖЕТ»

Дурную славу ей принесли сведения о колоссальных суммах, лежащих на счетах фонда благодетельницы (лишь 7 процентов этих денег шли на содержание больных), о ее поездках на дорогое лечение в США при наличии собственных клиник в Индии.

Ее особый подход к материальным благам хорошо иллюстрирует одна история. В одном из лондонских супермаркетов она набрала тележку продуктов на 500 фунтов для бездомных, нашедших кров в ее приюте.

- Это для бедных, - заявила кассиру мать Тереза.

- Достойно восхищения. С вас 500 фунтов.

- Ты не понимаешь. Это для бедных, - повторила монахиня.

Кассир пытался получить деньги, но мать Тереза стояла на своем. В результате покупатель, стоявший за ней, не выдержал и согласился заплатить нужную сумму.

- Вот видишь, - хитро подмигнула Тереза сопровождавшему ее помощнику. - Я же говорила тебе, что Бог нам поможет.

УСЛЫШАЛА ГОЛОС

При рождении мать Тереза получила имя Агнес Гондже Бояджиу. Она появилась на свет в 1910 году в Скопье в семье албанцев, исповедовавших католицизм.

В 18 лет девушка перебралась в Ирландию, присоединившись к ордену сестер Лорето. Там приняла монашеский постриг и имя Тереза - в честь французской монахини Терезы из Лизьё, умершей в молодом возрасте от туберкулеза и считавшейся самой великой святой начала XX века.

Получив направление нести свой крест в Индии, монахиня Тереза два десятилетия выполняла обет послушания в одной из калькуттских школ. Но в 1946 году, как сама она неоднократно описывала, услышала внутренний голос, который приказал ей помогать бедным, живя среди них. Тереза окончила курсы медпомощи и приняла гражданство Индии.

При поддержке властей по всей стране стали появляться больницы, приюты для бедных, хосписы для умирающих и больных проказой, а также детские дома. Популярность матери Терезы быстро распространилась по всему миру.

При жизни мать Терезу и ее сестер старались не критиковать. Но после ее смерти конгрегация подверглась многочисленным нападкам.

В своей книге лондонский врач, выросший в Калькутте, Ароуп Чаттерджи рассказал, что мать Тереза преувеличивала количество людей, которым была оказана реальная помощь. Больных содержали в ужасных условиях, несмотря на щедрые госдотации и частные пожертвования.

Один из самых громких скандалов был связан с детьми-сиротами. Выяснилось, что фонд регулярно продавал малышей бездетным парам за 40 - 120 тысяч рупий (примерно $500 - 1600) - в зависимости от финансовых возможностей покупателей.