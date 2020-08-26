Екатерина Климова воссоединилась с бывшим мужем на выпускном дочери

Екатерина Климова - мама взрослой дочери. Фото: Инстаграм.

Екатерина Климова – мама взрослой дочери: 18-летняя Лиза в этом году закончила школу. По понятным причинам, выпускного у одиннадцатиклассников не было – помешал коронавирус. Но администрация Ломоносовской школы, где училась наследница звезды, все-таки решила устроить детям праздник – хотя бы в августе. По такому случаю 42-летняя Екатерина воссоединилась с бывшим мужем, отцом Лизы ювелиром Ильей Хорошиловым.

В Инстаграме актриса поделилась фотографией, сделанной на выпускном. На снимке она позирует вместе с экс-супругом рядом с дочкой. Лиза выбрала для торжественного вечера пышное черно-белое платье, ей сделали красивую прическу и макияж.

- Выпускной! Телефон сел, слёзы рекой, но все счастливы. Спасибо, Ломоносовская школа. А уже завтра начнётся совсем другая, взрослая жизнь.

В этом году Лиза собирается поступать в вуз. Наследница Климовой выросла настоящей красавицей, вся в маму. Но продолжать актерскую династию Лиза не намерена – к большой радости Екатерины, которая считает, что одной артистки в семье достаточно.

- Она знакома с этой профессией не понаслышке. Знает минусы и плюсы, у нее нет этих розовых очков, которые были у меня, когда я мечтала стать актрисой, поэтому сломя голову она не рвется, - рассказывала Климова в одном из интервью. - Тем более сейчас стать популярным можно через интернет, не получая никакого образования, просто сняв какое-то короткое видео. Мы говорили с Лизой на эту тему, рассуждали, но мне бы меньше всего хотелось, чтобы она этим занималась. Хотя я ни в коем случае не буду вмешиваться, противостоять этому. Главное, чтобы она нашла свое призвание.

Девушка грезит о карьере журналиста-международника, поэтому поступила на факультет журналистики в МГУ. Еще несколько месяцев назад Лиза пришла в университет на подготовительные курсы и все лето занималась. «Главное, что не театральный вуз», - радуется за дочь Екатерина.

Артистка всегда очень тщательно подходила к выбору образования для своих детей, и поэтому ее наследники учатся в Ломоносовской школе – частной и не дешевой. По словам Екатерины, она часто отсутствует, уезжает на гастроли, и у нее нет возможности постоянно следить за детьми. Поэтому она решила выбрать школу со строгим контролем за образовательным процессом.

- Я перфекционистка и очень требовательна к себе и окружающим. Если я родила ребенка, у меня сразу схема: я должна дать ему образование — самое лучшее, - рассказывала звезда.

Напомним, Екатерина – мама четверых детей. Актриса впервые вышла замуж за свою школьную любовь – ювелира Илью Хорошилова и рано родила Лизу. Счастливую семейную жизнь разрушил роман с коллегой по съемочной площадке Игорем Петренко. Забрав дочку, Климова ушла от Ильи в новую жизнь. Петренко стал ее вторым мужем, они прожили вместе 9 лет. В этом браке появились сыновья Матвей и Корней. Младшую дочку Беллу Екатерина родила от третьего мужа, актера Гелы Месхи, с которым она развелась в прошлом году.