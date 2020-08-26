Правительство сняло коронавирусные ограничения для спортсменов: иностранцам разрешен въезд в Россию

Дополнительный бонус получат участники российского этапа «Формулы-1», который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября Фото: Shutterstock

Иностранные спортсмены и тренеры смогут беспрепятственно приезжать в Россию. Ограничения, которые были введены в марте из-за коронавируса, на спортсменов больше не распространяются. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Как пояснили в пресс-службе правительства, иностранные спортсмены, тренеры и специалисты в области физкультуры вновь смогут приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе. Это упростит их участие в соревнованиях, в том числе в профессиональных спортивных лигах.

Подписанное премьером распоряжение касается всех пунктов пропуска через границу, в том числе автомобильных и железнодорожных.

В мае коронавирусные ограничения уже сняли для тех спортсменов, кто заключил трудовой договор с российской организацией.

- Теперь же для въезда достаточно иметь документ, удостоверяющий личность, и визу, тип которой соответствует цели поездки, - рассказали в пресс-службе правительства.

Дополнительный бонус получат участники российского этапа «Формулы-1», который пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Мишустин подписал распоряжение, по которому участники этапа смогут получить бесплатные визы на въезд в Россию. Упрощенный режим распространится на пилотов, почетных гостей, журналистов и организаторов соревнований. Как сообщила пресс-служба правительства, данный порядок будет действовать с 21 августа по 31 октября.

Заявки на получение виз будет подавать оргкомитет «Формулы-1», они будут рассматриваться в приоритетном порядке. Этап «Формулы-1» в Сочи станет первым в нынешнем сезоне, который пройдет в присутствии зрителей.

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