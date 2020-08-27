Брэд Питт отдыхает во Франции с 27-летней немецкой моделью – копией Анджелины Джоли

Брэд Питт отдыхает во Франции с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время оставался один – ни на красных дорожках, ни на кинопремьерах рядом с ним не было спутницы. Окружение 56-летнего актера уверяло: Брэд так обжегся на разводе с женой, что теперь не торопится заводить серьезные отношения. Мол, весь сосредоточен на детях и карьере, ведет здоровый образ жизни, пьет только воду и клюквенный сок. Но, видимо, насчет женщин друзья Питта все-таки слукавили. Оказывается, Брэд уже завел новый роман. Избранница артиста молода и очень красива. Папарацци сфотографировали звезду с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски в аэропорту Парижа. Пара садилась на частный самолет, чтобы улететь на юг Франции.

Как рассказал очевидец американскому «OK!», актер и его спутница перед рейсом вели себя как влюбленные подростки.

- Они целовались, и Брэд был очень внимателен к девушке. Они были в публичном месте, но его это, похоже, мало беспокоило. Его спутница очень красивая и намного моложе его, - рассказал журналистам свидетель из аэропорта.

Во Франции Брэд и его новая возлюбленная остановились в принадлежащем актеру поместье Шато Мираваль. К слову, это любимое место Анджелины: в этом историческом особняке Питт и Джоли сыграли свадьбу в 2014 году. Дом по-прежнему наполовину принадлежит Анджелине: бракоразводный процесс супругов продолжается, они еще не поделили имущество. И Брэд, и Анджелина хотели бы сохранить Шато Мираваль и не продавать его. То, что актер привез новую возлюбленную в такое дорогое для него место, говорит о том, что для него эти отношения – не просто интрижка.

Что известно о новой спутнице Брэда? Николь родом из Польши – она родилась в Варшаве, но давно живет в Германии. Девушка свободно говорит на пяти языках. Модельной карьерой Николь занялась около 10 лет назад, до того, как ее заметили сотрудники модельного агентства, она мечтала стать морским биологом. Ее псевдоним на подиуме – Нико Мэри (видимо, она посчитала польскую фамилию Потуральски труднопроизносимой для англоязычного окружения). Девушка появлялась на обложках журналов Elle, Cosmopolitan и многих других. У Николь каштановые волосы, тонкие черты лица и пухлые губы – и западные таблоиды немедленно окрестили ее «копией Анджелины Джоли», решив, что она очень похожа на экс-супругу Питта (хотя с таким же успехом можно утверждать, что она похожа и на российскую супермодель Ирину Шейк). Манекенщица сотрудничает сразу с несколькими известными модельными агентствами и постоянно летает по всему миру – она делит свою жизнь между Европой и Америкой.

Интересная деталь – у Николь есть сын Эмиль. Она не афиширует личную жизнь, но иногда публикует в Инстаграме свои фото с симпатичным мальчуганом примерно четырех лет. Когда подписчики в комментариях спросили ее: «Это твой сын?» - модель ответила: «Да!». Впрочем, наличие ребенка для Брэда Питта – скорее плюс: своих у него целых шестеро. И, как мы помним, когда он познакомился с Анджелиной на съемках фильма «Мистер и миссис Смит», она только-только усыновила малыша из Камбоджи – мальчика Мэддокса. И актера сразу покорило то, как Джоли привязана к приемному сыну.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений. У пары шестеро детей - 19-летний Мэддокс, 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Вивьен и Нокс.