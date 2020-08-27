Как революции в современном мире меняют жизнь людей: при Каддафи при покупке машины вторую давали бесплатно

Бенгази, весна 2011 года. Девочка c флагами ливийской революции демонстрирует победный жест. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие живут надеждами: за свержением диктатора (императора, дуче, несменяемого лидера) следуют свобода, равенство, братство и... благополучие и безопасность? Но чему учит нас история революций последних ста лет?

РУССКИЙ БУНТ

Самым большим потрясением основ (не только России - всего мира) стали две русские революции 1917 года — февральская и октябрьская. К чему они привели страну и народ в этом и последующем годах?

«КП» обратилась к Александр Закатову, кандидату исторических наук и главе канцелярии Русского Императорского дома.

- В феврале 1917-го экономика Российской империи по сравнению с Германией и Австро-Венгрией, с которыми она воевала, была слабее?

- Она выглядела лучше - по большинству параметров. Но без предпосылок революция не возникают. Кто бы ее не инспирировал. Если у людей нет серьезных проблем, они не пойдут на баррикады. Русская революция выросла из сложного комплекса проблем. В феврале 1917 го свержение царя произошло не оттого, что жизнь была невыносима — она такой не была. И не оттого, что до Петрограда не дошли эшелоны с хлебом — они стояли у самого города.

Кандидат исторических наук, глава канцелярии Русского Императорского дома Александр Закатов. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- То есть русские жили лучше немцев и австрийцев, но взбунтовались — отчего? И что получили?

- Возник духовный кризис. Народ в большинстве своем разочаровался в системе ценностей: в религии, в монархии… Демагогия — говорить что экономические проблемы России привели ее к революции. И это не цепочка ошибок Николая Второго — хотя у него они были. Накопление многолетних проблем, не связанное с несколькими ошибками царя, привели к краху. Это не значит, что плоха система. Было возможно избежать переворота.

- Жестко подавлять?

- Применять жесткое насилие к протестующим - это признак непрофессионализма. Если кто-то действует неадекватно, не значит что надо их зверски избивать — их надо нейтрализовать. Но у монархии не хватило решительности ни на что.

- Уже в марте 1917-го, после отречения царя, Россия откатилась назад?

- В 1917-м все институты власти в стране при «изъятии монарха» оказались резко ослаблены. Произошла потеря воли. Управление ситуацией ушло. Люди во власти были растеряны. Они реагировали либо агрессивно, либо сдавались. Это коснулось главных институтов — армии , полиции, ключевых министерств. Всплеск преступности, голод, падение производства и гражданская война — эта мина была заложена в марте-феврале 1917-го свержением императора.

ВОСТОЧНЫЙ ГАМБИТ

В восточном Средиземноморье и в Центральной Азии тоже прокатились волны свержений правителей, многие из которых властвовали долгие годы. Где люди вздохнули свободнее, стали счастливее?

Да нигде! Так считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

- Во что вылились революции в изучаемом вами регионе?

- В Сирии - в затяжную гражданскую войну. Попытка госпереворота в Египте братьями-мусульманами могла свалить страну в пропасть, если б генерал Фаттах Сисси не перехватил инициативу и не взял власть - он убил в течении нескольких дней несколько тысяч братьев-мусульман, пересажал кого можно, навел порядок - и они восстанавливаются. В Иране в 1979 совершили антишахский переворот — и до сих пор оправиться не могут от последствий.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. Фото: Youtube

- Но в Иране уровень жизни выше, чем у большинства соседей?

- При шахе ВВП Ирана рос на 10-12 процентов в год, при аятолле упал в разы. И недовольство населения растет. Большинство устало от всего. Они выезжают на той системе безопасности, которую строили много лет - но это не вечно.

Ливия — самый яркий отрицательный пример.В Ливии такого человека как Аль Сисси в Египте не нашлось. При Каддафи уровень жизни у них был самый высокий в Африке. Были отстроены красивые города с прекрасными магазинами, школами, больницами. Была масса программ по дотации населения. Когда вы покупали новую машину, вам вторую давали бесплатно. На покупку дома давали кредит — потом он погашался государством. Работали сильные программы по поддержке молодых семей. После свержения Каддафи все это накрылось. И сама Ливия фактически раскололась, гражданская война идет 8-й год.

- В Средней Азии?

- Во время попытки переворота в Таджикистане и гражданской войны было около 150 тысяч убитых. А ведь республика снабжала электроэнергией за счет Нурекской ГЭС не только Таджикистан, но и соседей. Там был мощный алюминиевый завод с огромным экспортом. Революция накрыла экспорт, рабочие места. Бесконечные революции в Киргизии привели к самому большому оттоку гастарбайтеров из всех республик экс-СССР.

Таджикистан, 1992 год. Бои гражданской войны между сторонниками президента и оппозиционерами в пригороде Курган-Тюбе. Фото Анатолия Морковкина и Сергея Жукова /ИТАР-ТАСС/

- В Закавказье?

- В Армении после революции 2018-го на все ключевые посты расставлены «соросята». На Министерство госбезопасности назначен 29-летний мальчик, не имеющий опыта службы в спецслужбах. Непрофессионализма столько - дальше некуда. Глава республики назначает 20-30-летних девочек и мальчиков без опыта работы в данных сферах. Профессионалы уходят, пошел регресс с точки зрения безопасности.

- Не ваш регион, но пример яркий — свержение социалистического президента Альенде в Чили?

- В Чили в 1973 генерал Пиночет, имевший прекрасное образование, вышколенный генерал, кстати, бывший другом Альенде, совершил переворот не без поддержки из США. Он в сложной экономической ситуации, фактически при кризисе, взял на себя ответственность. Личность человека имеет значение — он навел порядок и поднял уровень экономики и уровень жизни.

СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ

У самых близких «еврососедей» России за последние 30 с небольшим лет тоже произошло немало потрясений.

С главою Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростиславом Ищенко попытались найти примеры «легкого выхода из революций.

- После госпереворота 2014-го ВВП Украины три года падал...

- При Януковиче, действительно росло и производство и уровень жизни. Но то, что после его свержение рухнули и ВВП и доходы - тут прямой зависимости нет. Первый раз благосостояние украинцев резко упало в 2005-м - после «оранжевой революции» 2004 года. Янукович в 2011-2012 годах стабилизировал ситуацию и несколько лет был рост уровня жизни.

- Свергая действующую власть, люди чего больше хотят — свободы или доходов?

- Экономических предпосылок революции 2014 не было. Да их и в 2004-м не было., Перевороты 21 века совершаются не по экономическим причинам. Причины революций — в том, что и руководство Украины, да и Белоруссии пыталось проводить многовекторную политику. Запад она до 2004-го устраивала, а в 2014 точно нет ( тогда она не устраивала и Москву). Запад собирался просто поглотить Украину в экономическом смысле. Ему не нужны были украинские предприятия, поставляющие продукцию и в Россию, и потенциально способные конкурировать с западными. После того, как Запад переварил Восточную Европу, их волновала экономическая составляющая — поглотить эти рынки, и двигать свои товары. Что получалось довольно плохо — население же быстро нищало.

Политолог Ростислав Ищенко. Фото: Дарья ИСАЕВА

- Все государственные институты после революций деградировали год-два-три, и уровень жизни падал?

- Любая революция приводила к падению уровня жизни и лихорадке в государственных институтах. И зачастую к территориальным потерям (Грузия, Молдавия, Украина)

Для успешного госпереворота нужно предварительно ослабить госструктуры - прежде всего силовые. После переворота начинаются люстрации, чистка кадров. На их место приходят революционеры. Они нередко профессионально несостоятельны. Это наносит удар по государственным институтам. И проходит не один год — иногда 5, а то и 10 лет, прежде чем госаппарат начинает работать эффективно.

ОТ МАЙДАНА ДО МАЙДАНА

Революции обычно приводят к переделу собственности, но не обязательно — к падению уровня жизни и разрушению госинститутов, считает кандидат исторических наук и эксперт НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

- Главное отличие революции от мятежа — она меняет собственников на средства производства. Порошенко говорил про «революция достоинства» — но переворот 2014-го не поменял принципиально хозяев украинских заводов и фабрик. Революция 1917 го выгнала помещиков и сделала крестьян собственниками земли. На Украине в 2014-м одна часть элит поменяла другую.

- Бескровно, на законных основаниях, в бывшем СССР власть не меняется никак?

- На территории экс-СССР было несколько типов революций. Типичная бархатная революция в Армении в 2018-м. Бескровная. Власть поменялась под давлением народа. Одни политические силы сменили другие политические силы. Весь Ереван вышел на улицы и заставил уйти прежнюю власть - ее сменили лидеры протеста. Это по типу революции 1989 года в Чехословакии, когда коммунистов сменили демократы.

- А цветные революции?

- Их особенность в том, что они привязаны к итогам выборов, которые не принимает значительная часть населения. В Белоруссии лидер страны говорит о поддержке 80 процентов населения, но через неделю с огромным трудом собирает в Минске 50 тысяч своих сторонников. И где вся страна, которая за него голосовала? Цветная революция тут очевидно обеспечена— на фоне неочевидных результатов.

- Майдан цветной революцией вы не считаете — по причинам и по последствиям?

- На Украине в 2004-м революция была совмещена с таким «легким» Майданом. Там тогда добились третьего тура голосования. До того Россия дважды поздравила с избранием Януковича, но в третьем туре победил Ющенко. Это все же цветная революция.

- Ну, а Майдан?

- Это сложное, тяжелое мероприятие. Связано с тем, что в центре столицы государства у властей отбирается кусок территории. На которую после этого не распространяется власть президента. Тут необходим заказчик событий. Обычно — внешний. На Украине в 2013-2014 заказчик был внешний — Запад, США. Польша и Литва были на подхвате. И финансирование, непрерывное.

- Серьезное?

- Один день Майдана в Киеве обходился в 1 миллион долларов. Майдан активен. Там необходимо не только вооруженное охранение. Должны быть и боевики, которые будут кидаться на силы правопорядка. Силы разрушения. Ведь захваченная у действующей власти территория должна расширяться. Начинающийся мирно, Майдан превращается в перестрелки, в мини-гражданскую войну. Там нужна ротация участников, людей надо лечить, кормить, вывозить, обеспечивать ночевку, большую логистику.

Когда Лукашенко с мая начал твердить про майдан — он врал. Кстати, у белорусского Майдана заказчика нет — Запад его не заказывал.

- Свержение Шеварднадзе в Грузии и Акаева в Киргизии — это что?

- Революция роз в Грузии последовала за итогами выборов, в которые не поверили народ - это цветная революция, перехват власти. Практически бескровный в 2003-м-2004-м. Революция тюльпанов в Киргизии — вот она больше смахивают на народное восстание. Там было немало погибших. Авторитарные режимы — самые долгоиграющие. Их возглавляют «отцы нации». Приходящие им на смену, как правило. слабее — Бакиев который сменил Акаева в Киргизии, был просто уголовником. Никаким управленцем — и его свергли, причем основания социально-экономические были . И вынужденно перешли к демократии. Она казалась выгоднее и под нее давали деньги — причем и Запад, и Россия.

- Хоть где-то было улучшение обстановки в течении хотя бы 3-5 лет после революции?

- На постсоветском пространстве ни одна из республик без поддержки России не могла чувствовать себя уверенно. Даже Украина. Прибалтику выносим за скобки — там шла помощь ЕЭС.

Были жесткие авторитарные режимы в Южной Корее и на Тайване — и там довольно быстро поднялся жизненный уровень за счет развития высоких технологий и банковской сферы. Но эти крохотные государства, как и Сингапур оказались на рубежах холодной войны. Там были огромные вливания со стороны запада - чтобы они выжили и стали развиваться. Это лимитрофы. Чтобы им выживать, нужны постоянные конфликт Восток-Запад. На грани которых они балансируют живут и процветают. Так Лукашенко пытался стравить Запад, Россию и Китай и получить выгоду на этом, думая, что они наперегонки будут его дотировать, но просчитался.

- Вы назвали азиатские примеры.

- В Европе чуть ли не единственный пример работы на три фронта — Финляндия, которая более 75 лет вне союзов или блоков — и ото всех брала лучшее и процветает. Но - без революций и диктатур. Вечный посредник, шлюз. Белоруссия пыталась таким шлюзом стать. Неудачно...

- А из «постреволюционных стран» Чехия стала единственной, где все сразу пошло в гору?

- Там были тяжелейшие проблемы после революции. Чехи свои лучшие заводы отдавали за одну марку. Лучший автозавод «Шкода» отдали даром Фольксвагену. Да, он стал отличным заводом в 21 веке с отличным экспортным потенциалом — но за чей счет? Это в Европе называют интеграцией. Хозяин поменялся на более эффективного, коллектив сократили, расходы оптимизировали — но это не трагедия. У румынов после расстрела Чаушеску дела долго были плохи, но сейчас они развиваются быстро, причем национализм там процветает. Болгария просто умирает. В рамках Евросоюза, сырьевых ресурсов у них нет, новых заводов нет и не будет.

Универсальных правил, детерминизма нет. Но есть настроение народа. Когда правитель народ доконал — его отодвигают. Не думая о последствиях.