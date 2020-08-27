Сердце не выдержало смеси наркотиков и политики: От чего в Лондоне умер внук Нурсултана Назарбаева

С женой Алимой. У пары родились дочка и сын. Фото: Instagram.com

Утром 16 августа в фешенебельную лондонскую квартиру, где проживал казах по имени Айсултан Назарбаев, наведались с проверкой представители местных санитарных властей. Жилец совсем недавно прилетел в Британию из Астаны и теперь отбывал обязательный 14-дневный коронавирусный карантин. Хозяин дверь не открыл. Не отвечал и на звонки по телефону. Связавшись с его знакомыми, служащие проникли в квартиру, где обнаружили Айсултана мертвым. Экспертиза показала: ночью у него остановилось сердце. До своего тридцатилетнего юбилея молодой человек не дожил всего лишь десять дней.

Однако не возраст умершего мгновенно превратил этот печальный случай в сенсацию. Ведь скончался не кто-нибудь, а внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который даже после своей отставки считается главной политической фигурой в стране, нося титул Елбасы - «Лидер нации». А внучек, живя в Британии, успел наговорить о деде и других членах «правящей семьи» столько гадостей, что некоторые эксперты призадумались: а была ли эта смерть случайной?

Дарига Назарбаева - мама погибшего Айсултана. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА НОВОСТИ

Тропою «принца крови»

Айсултан - младший сын дочери Нурсултана Назарбаева Дариги и Рахата Алиева, в прошлом врача, а после женитьбы сделавшего крутую карьеру в казахстанских госструктурах - он успел побывать и главой налоговой полиции, и замначальника комитета национальной безопасности, и, наконец, заместителем министра иностранных дел. Айсултан (в переводе с казахского «лунный правитель») почему-то получил не отцовскую, а дедовскую фамилию и с самых юных лет вжился в роль не просто золотого мальчика (таких полно и среди потомства обычных олигархов), но «принца крови», которому, вполне возможно, светила в будущем очень высокая должность. «Я помню, в детстве я был очень добрым ребенком с добрым сердцем, но, к сожалению, в возрасте 9 лет я перешел в новую школу для богатеньких детишек, - откровенно писал потом в своем блоге Айсултан. - И резко понял, что быть добрым и отзывчивым невыгодно. И социум, в котором мы живем, навязал мне новую идеологию, им стало мое необъятное ЭГО».

Окончив самый привилегированный в Казахстане «Международный колледж непрерывного образования», он стараниями родни продолжил обучение в пансионе «Американская международная школа» в Австрии. Затем перебрался за Ла-Манш и в 2010 году стал выпускником британской Королевской военной академии в Сандхерсте. Вернувшись домой, поступил на службу в главное разведывательное управление минобороны Казахстана. Кстати, именно по этой причине в публикациях английских газет имя Айсултана Назарбаева упорно упоминается с приставкой «шпион». Однако работа «крон-принца» в разведке длилась всего год.

К тому времени между дедом и отцом Айсултана пробежала черная кошка. Поговаривают, что Рахат Алиев стал вести себя уж слишком независимо - без оглядки на Нурсултана Назарбаева. Повод укоротить строптивца нашли быстро - Рахата обвинили в похищении двух топ-менеджеров Нурбанка. Он был снят со всех постов. Понимая, что будущее не сулит ничего хорошего, Алиев бежал в Австрию (где в свое время работал послом) и провозгласил себя главным оппозиционером Назарбаева. Жена с ним развелась. А сам он вскоре был арестован австрийской полицией по запросу Казахстана, где его успели заочно приговорить к 20 годам тюрьмы. Через восемь месяцев после заточения Алиев был найден мертвым в своей камере. Власти Австрии сочли, что это было самоубийство.

Покусал полисмена - штраф 6 тысяч фунтов

В конфликте деда и отца Айсултан Назарбаев оказался между молотом и наковальней. Оба пытались перетянуть юношу на свою сторону. «Я из-за своих секретов стал врагом среди своих и своим среди врагов. Это состояние полного одиночества в душе, которого я никому не пожелаю», - признавался Айсултан. Нервный срыв привел к тому, что он решился поменять дедовскую фамилию на отцовскую. Но Елбасы это не понравилось, и Айсултан вновь стал Назарбаевым. Потом он проделывал эту нелепую процедуру еще дважды! К моменту смерти он значился в Фейсбуке как Aisultan Jesus Rakhat. Имя Jesus неслучайно: внук Назарбаева, психическое здоровье которого в последние годы сильно пошатнулось, на полном серьезе утверждал, что напрямую общается с Иисусом…

Видимо, еще учась в Англии, Айсултан пристрастился к наркотикам. О своей сильной зависимости от дури он сам признался в 2017 году. Лечение Назарбаев проходил в частной клинике для наркозависимых Priory, пациентами которой в свое время были певица Эми Уайнхаус и актер Джонни Депп. К тому времени Айсултан уже практически постоянно жил в Лондоне. Под кайфом внучек Елбасы вытворял невообразимые вещи. Например, в прошлом году забрался в чужую квартиру, а когда хозяева вызвали полицию, закричал, что покончит с собой, бросившись с балкона. Но вместо этого набросился на одного из констеблей и... искусал его. За это смутьяна приговорили к условному 16-месячному сроку, назначили 140 часов общественных работ и влепили штраф размером 6 тысяч фунтов ($7,8 тысячи). Впрочем, недостатка в деньгах «лунный правитель» никогда не испытывал - семья помогала. Но и давила: мол, кончай позорить деда и страну. Внуку это надоело, и, по его собственным словам, он пошел «на кардинальные меры».

Айсултан был любимым внуком великого деда - Нурсултана Назарбаева. Фото: Instagram.com

«Не дед он мне, а родной отец»

В феврале этого года в британских СМИ рванула сенсация: Айсултан Назарбаев попросил политического убежища в Соединенном Королевстве и готов выступить с жесткими разоблачениями коррупционных связей своей семьи. Но самым скандальным стало заявление Айсултана о том, что он не внук, а... сын Назарбаева. Мол, между дедом и его дочерью произошел инцест, и этим объясняется, что при рождении он не получил отцовскую фамилию Алиев. «Моя мать держала деда на крюке, из-за того что я его сын», - заявил Айсултан.

Эти шокирующие записи в Фейсбуке (как и заявления вроде того, что «миром правит магия») власти Казахстана не комментировали. Лишь в начале марта этого года министр информации и общественного развития Даурен Абаев прервал молчание: «Неэтично сейчас обсуждать и цитировать откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости. Вызывают обеспокоенность не его «откровения», а состояние его здоровья».

Смерть Айсултана тоже не вызвала ажиотажа в официальных кругах Казахстана. Мать умершего, Дарига, была, пожалуй, единственной из семьи, кто дал публичный комментарий по скорбному поводу: «Моя семья глубоко скорбит из-за кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», - написала Назарбаева.

ХОББИ

Звезды футбола из него не вышло

Пристрастием казахстанского «принца крови» был футбол. Играл юноша старательно, но не более того. В 16 лет выступал в незнаменитом австрийском клубе «Адмира Ваккер» (говорят, залогом стал солидный денежный взнос), затем три месяца провел в академии лондонского «Челси». Айсултан слезно просил деда устроить его в эту звездную команду, но владелец клуба Роман Абрамович его так и не взял. В качестве компенсации Айсултана записали в юношескую команду «Портсмута», где он отыграл сезон и даже стал бронзовым призером чемпионата Англии. Вернувшись из Альбиона в Казахстан, провел единственный матч в чемпионате своей страны. На этом игровая карьера Назарбаева закончилась. Зато для него тут же нашлось местечко в рядах спортивной номенклатуры: в 27 лет он занял пост вице-президента федерации футбола Казахстана по связям с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Парня могли использовать

- Громкие «разоблачения» Айсултана Назарбаева о «кровесмешении в семье» были восприняты как бред больного человека. Но когда он заговорил о коррупции, преступных схемах в экономике Казахстана, в Астане насторожились, - считает политолог, специалист по странам Центральной Азии Аркадий Дубнов. - Однако не думаю, что он действительно был посвящен в серьезные экономические вопросы. Но Айсултан не скрывал, что общается с Мухтаром Аблязовым, бывшим крупным банкиром и приближенным Назарбаева, который потом с ним рассорился, сбежал во Францию и создал там оппозиционное движение «Демократический выбор Казахстана». Видимо, он и взял под крыло (в том числе и в финансовом плане) потерявшего связь с реальностью парня, чтобы попытаться использовать его как таран против Елбасы и нынешних казахстанских властей.

И вот такой трагический финал. Смеси наркотиков и политики сердце Айсултана не выдержало. Случайно ли?