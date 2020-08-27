Русское. Географическое. Наше. Редкие фото первых экспедиций РГО

Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана Бориса Андреевича Вилькицкого продолжалась с 1910 по 1915 год с целью разработки и освоения Северного морского пути. В ее составе было два ледокольных парохода - «Вайгач» и «Таймыр». Экспедиция открыла Северную Землю, что стало последним значительным географическим открытием на земном шаре. Фото: Фонд Научного архива РГО

18 августа 1845 года по личному указу императора Николая I было основано Русское географическое общество. Главная задача его осталась неизменна с тех времен: «Привлечь к изучению родной земли и людей, ее обитающих, все лучшие силы». И действительно, практически все достойные сыны Отечества в той или иной степени были связаны с РГО: открывали новые земли, проводили перепись населения, разведывали полезные ископаемые, занимались этнографией...

Бар-чоден (проходные ворота между Марбори и Чжагбори). Фото сделано в 1899 году экспедицией Гомбожаба Цыбикова, первого российского исследователя, добравшегося до Лхасы. Фото: Фонд Научного архива РГО

РГО - самая старая ныне действующая общественная организация России и одна из старейших в мире. Старше Русского географического только Парижское, Берлинское и Лондонское.

Уникальные фотографии архипелага Новая Земля конца 80-х - начала 90-х годов XIX века, снятые во время знаменитых зимовок там Константина Дмитриевича Носилова. Это первые фотографии архипелага Новая Земля в мире! Фото: Фонд Научного архива РГО

Начальник экспедиции легендарный штабс-капитан Владимир Арсеньев и его спутник Дерсу Узала. Экспедиция по Уссурийскому краю, 1907 год. Фото: Фонд Научного архива РГО

С момента основания Русское географическое общество не прекращало своей деятельности ни на один день. Более трех тысяч экспедиций под эгидой РГО позволили освоить Арктику и Сибирь, Дальний Восток и Кавказ, проложить Северный морской путь и Транссиб. Мы отобрали из фондов общества редкие фотографии его первых экспедиций.

Январь 1909 года. Один из отрядов Камчатской экспедиции Федора Рябушинского, которая продолжалась в течение трех лет и выполнила уникальные научные исследования полуострова, не потерявшие значения даже сегодня. Фото: Фонд Научного архива РГО

Из альбома Якова Ивановича Лейцингера «Архангельская губерния», конец XIX века. Фото: Фонд Научного архива РГО

КСТАТИ

В этом году 18 августа - в день рождения Русского географического общества - впервые официально, на государственном уровне отмечался День географа.