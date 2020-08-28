Новый учебный год 2020-2021: Ответы на десять главных вопросов родителей

Если будет всплеск заболеваемости, то педагогов могут попросить вести уроки вот так. Фото: Shutterstock

Новизну в деятельность учебных заведений в этом году внесли два документа: «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (СП 3.1/2.4.3598-20) и составленные на их основе рекомендации «О работе образовательных учреждений», подписанные представителями Роспотребнадзора и Министерства просвещения. Оба этих нормативных акта задают лишь рамки школьной жизни в условиях пандемии. А как втиснуться в них, должны решать на местах.

Мы собрали ответы на самые больные для родителей вопросы о том, каким будет этот новый учебный год.

1. Пройдут ли линейки - с цветами и звоном колокольчика?

1 сентября будет праздничным. И в очном формате! Это обещает Министерство просвещения для школьников всей страны. А вот остальное зависит от эпидемиологической обстановки в регионе и решения администрации - конкретной местности и конкретной школы.

Роспотребнадзор по поводу 1 сентября распорядился так: «…запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами). Проведение праздничных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей».

То есть в принципе небольшая школа может организовать праздничные линейки на свежем воздухе для отдельных параллелей: в 8.30, допустим, празднуют 1-е классы, в 9.00 - вторые и т. п.

Но в больших школах, где в параллели по 6 - 8, а то и больше классов, толчеи не избежать и при таком варианте. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин, например, сразу предупредил: линеек и массовых мероприятий 1 сентября не будет. И это понятно - в столице большинство школ стали образовательными комплексами, где учатся тысячи ребят.

Но в любом случае День знаний в школах отметят - хотя бы по кабинетам, своим классом.

2. Надо ли 1 сентября принести справку, что ребенок не болеет ковидом?

Нет, справка не требуется. Министерство просвещения договорилось с Минздравом о том, что первые две недели в школах на приеме детей будут дежурить медики. У входа должны измерять температуру, и в случае признаков ОРВИ ребенка не допустят к занятиям.

3. Что изменится в классах?

Будут усилены меры дезинфекции: более тщательные уборки перед занятиями, генеральная раз в неделю, у входа и в туалетах установлены дозаторы с антисептиками. В классах появятся обеззараживатели воздуха (ими должны обеспечивать за счет бюджета, собирать с родителей деньги на эти нужды незаконно).

Расписание учебы детей по возможности изменят, чтобы разнести время начала уроков и избежать утреннего столпотворения. Для этой же цели рекомендовано задействовать максимальное количество входов в школу (а не один, где сидит охранник, как у нас обычно бывает). При этом запрещается начинать занятия раньше 8.00.

4. Как станут рассаживать в классах? По одному? А если классы большие, детей много?

В федеральном документе нет требования рассаживать учеников в шахматном порядке или через ряд. Школа обязана лишь соблюдать прежние нормы СанПиН, по которым на одного обучающегося в классе должно быть не менее 2,5 кв. м площади.

То есть если вашему ребенку посчастливилось учиться в новой непереполненной школе - в его классной жизни не так уж много поменяется. За исключением того, что и средняя, и старшая школа теперь будет заниматься в закрепленных за ними кабинетах, как началка (за исключением уроков, требующих специального оборудования: химии, физики, технологии, физкультуры и т. п.). Но таких незаполненных школ, увы, мало. Руководителям остальных учебных заведений придется как-то выкручиваться. Как именно - будет решаться на педсоветах, которые в эти дни проходят по всей стране.

5. Обязаны ли носить маски учителя и дети?

Цитата из рекомендаций Роспотребнадзора: обязательно… «использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки) персоналом пищеблоков». (В другом месте указывается, что родители детей 1 сентября на торжественных мероприятиях должны быть в масках.)

Обязательного требования носить маски педагогам во время уроков нет! Но местные власти и санитарные врачи имеют право ужесточать эти меры, когда того требует эпидситуация. И если в вашей области ситуация с коронавирусом неблагополучная, от учителей могут потребовать защищать свои органы дыхания.

Нет в рекомендациях и пункта о том, чтобы ученики носили маски или респираторы. Но если родители считают необходимым, они могут отправлять дочерей и сыновей на занятия хоть в респираторе. Возражать против их ношения на уроках никто не будет.

6. Состоятся ли традиционные родительские собрания?

В документах, регламентирующих работу школ и детских садов, о родительских собраниях ничего не говорится. То есть формального запрета на их проведение нет. Но, может быть, эпидемические риски сподвигнут школьные администрации оставить собрания пап и мам в формате видеоконференций, как это происходило в конце прошлого года? По крайней мере, это гораздо удобнее для родителей, чем ломать голову, как успеть в школу с работы и куда пристроить ребенка, пока взрослые не решат всех вопросов «Покупать ли новые шторы в класс? Прежние уже запылились».

В детских садах введут те же меры безопасности, что и в школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

7. Что станет с физкультурой?

Пока позволяет погода, желательно проведение занятий на улице. Если с ней не повезет - в спортзалах, но не более одного класса сразу. Разрешены даже посещения бассейнов, если они есть в вашей школе. Но тоже строго по классам. И после каждого урока раздевалки должны прибирать с помощью дезинфицирующих средств.

8. Как организуют питание, что-то поменяется в столовых?

График питания должен быть составлен таким образом, чтобы минимизировать пересечения классов в столовых. Очевидно, что полностью избежать этого не удастся, но, скорее всего, завтраки (обеды) у разных классов теперь будут на разных переменах.

Сотрудники пищеблоков, а также другой персонал, участвующий в приготовлении еды или накрытии столов, обязаны носить маски и перчатки. Причем маски необходимо своевременно менять (или обновлять фильтр в многоразовых). Это распространяется и на дежурных учителей, контролирующих порядок в столовых.

Мыть посуду в посудомойке должны на максимальной температуре. А если это делают в школе или саду вручную и кипяток использовать невозможно, придется применять подходящие дезинфицирующие средства.

9. Что будет, если в классе заболеет ковидом ученик или учитель?

В каждом конкретном случае заболевания будет проведено эпидемиологическое расследование. Санитарные врачи на основании данных этого расследования решат, какие меры нужно применять, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, пояснили «КП» в Роспотребнадзоре.

В том числе, но не обязательно, может идти речь и о закрытии класса на карантин - точно так же, как это бывает при вспышках гриппа, например.

Переболевший ковидом ребенок может вернуться в класс, после того как лечащий врач выдаст ему справку о возможности посещения детских учреждений. Переболевших обычными ОРВИ это тоже касается. То есть отсутствовать по записке от мамы «Мы плохо себя чувствовали» теперь не получится.

10. Готовятся ли на случай закрытия школ дистанционные программы обучения?

Если эпидемическая ситуация ухудшится, школам рекомендовано быть готовыми перейти на дистанционное обучение. Причем этот вариант рассматривается как предпочтительный и на случай вспышек других инфекций - будь то грипп, ветрянка и т. п.

Детские сады подчиняются тем же требованиям, что и школы. Массовые мероприятия запрещены, группы должны быть максимально разобщены, смешивание воспитанников из разных коллективов не допускается.

Санитарные врачи рекомендуют, как и в школах, задействовать разные входы, чтобы избежать столпотворения у одной калитки. Поэтому многие садики распечатали пожарные двери, которые в типовых современных зданиях есть в каждой игровой или спальне, и готовятся пользоваться ими. Помещения групп убираются с помощью дезинфицирующих средств, игрушки тоже обрабатываются регулярно. После занятий в спортивном, музыкальном зале или бассейне эти помещения прибираются перед приходом следующей группы. На прогулках смешивание разных групп тоже не допускается: каждая играет на своей площадке.

Если будет всплеск заболеваемости, то педагогов могут попросить вести уроки вот так.

В детских садах введут те же меры безопасности, что и в школах.