Локомотив - Ахмат 26 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

"Локомотив" дома примет "Ахмат". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спустя четыре тура после старта сезона футболисты "Локомотива" и "Ахмата" - соседи по турнирной таблице. И тот, кто окажется победителем очного противостояния, имеет все шансы забраться повыше к перерыву на матчи национальных сборных. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Ахмат 26 августа 2020.

Статистика личных встреч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

26 раз команды играли между собой в чемпионатах России по футболу. За "Локомотивом" - 16 побед, за "Ахматом" - 3. В 7 случаях матчи завершались вничью. 8 марта 2020 года "Локо" на своем поле обыграл грозненцев со счетом 1:0.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

Чуть более предпочтительные шансы на успех в этой игре у "Локомотива".

Прогноз на матч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

"Локомотив" добьется победы.

Составы команд на матч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

Составы команд будут известны примерно за час до старта поединка в Черкизово.

Время начала матча Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

Матч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020 года в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Ахмат можно посмотреть 26 августа и начнется в 18:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Ахмат 26 августа 2020

Трансляция матча Локомотив - Ахмат 26 августа 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 18:30 по московскому времени.