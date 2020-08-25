«Тихая пандемия» XXI века: врач-эндокринолог назвала пять главных правил питания для людей с диабетом

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- Сахарный диабет, особенно второго типа, это «тихая пандемия» XXI века. Заболеваемость им растет. В прошлом году зафиксировано 463 млн случаев. Это очень большая цифра, и каждые два года она существенно увеличивается. По распространенности сахарного диабета наша страна занимает пятое место в мире. Причем, это касается только задокументированных пациентов, в реальности больных больше, - рассказала заведующий лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова кандидат медицинских наук Екатерина Дудинская на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично».

- Пик заболеваемости диабетом второго типа попадает на возраст старше 60 лет, достигая своего максимума в 65-70 лет, - пояснила врач. - Это типичное классическое возрастассоциированное заболевание.

Один из главных факторов, позволяющих сохранить качество жизни и снизить риск опасных осложнений болезни — правильное питание. Эксперт перечислила основные правила, эффективность которых доказана современной медициной.

Лекцию провела заведующий лабораторией возрастных метаболических эндокринных нарушений Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова кандидат медицинских наук Екатерина Дудинская Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРАВИЛО 1

Важно понять: если человеку поставлен диагноз сахарный диабет второго типа, то никаких ужасных изменений в его питании не произойдет, обнадеживает врач. Радикальных ограничений, с подсчетом хлебных единиц, как было раньше, с сидением на одной гречке и капусте — всего этого уже давно нет.

- Прежде всего пациенту с сахарным диабетом нужно убрать из своего питания откровенно сладкие вещи - сахар, мед, варенье, торты, пирожные, блинчики из белой муки. Это в принципе питание любого здорового человека, - говорит Екатерина Дудинская.

ПРАВИЛО 2

- Однако полностью отказываться от углеводов ни в коем случае нельзя, это небезопасно, - подчеркивает врач. - Углеводы самый легкодоступный источник энергии для нашего организма. Только они должны быть не быстрые (как из сладостей), а медленные. Это крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, зерновой хлеб. Они обязательно должны быть в рационе ежедневно и составлять от 40 до 50%.

Если говорить про каши, то ни в коем случаи это не каши быстрого приготовления. Съесть такую - практически то же самое, что кусок торта по влиянию на уровень глюкозы в крови. Выбирайте крупы длительной варки, например, геркулес, который нужно отваривать не менее 15 — 20 минут.

Екатерина Дудинская назвала пять главных правил питания для людей с диабетом Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРАВИЛО 3

- Употребление некалорийных сахарозаменителей в небольших количествах допустимо. Это официальные рекомендации по сахарному диабету, - продолжает Екатерина Дудинская. - Однако есть «подводные камни». Если человек, условно говоря, привык в чашку чая класть 2 кусочка сахара, ему нравится эта степень сладости. Когда он переходит на любые сахарозаменители, то очень часто бывает, что ему надо большее количество капелек или таблеток, чтобы достичь той степени сладости, к которой он привык. Это повышает уровень глюкозы.

На самом деле нужно те же два кусочка заменить на две капли или две маленьких таблетки, но не больше, поясняет врач. «Я вижу, как кладут порой 3-4, а то и 5 таблеток сахарохаменителя. Это 3-5 кусков сахара! То есть в этом случае человек делает даже хуже для своего организма, чем если бы он просто пил чай с привычными двумя кусками сахара», - предупреждает экдокринолог.

Лекции проходят в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично». Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРАВИЛО 4

Употребление алкогольных напитков при сахарном диабете возможно при таких условиях:

- не более одной условной единицы в сутки для женщин и двух условных единиц для мужчин (одна условная единица соответствует 150 мл сухого вина. - Ред.),

- если у человека нет панкреатита, выраженных нарушений со стороны нервной системы, периферической нервной системы (это называется диабетическая полинейропатия), нарушений уровня холестерина и алкогольной зависимости.

- Употребление спиртных напитков должно быть редким, потому что алкоголь очень калорийный. При этом крепкий алкоголь вызывает настоящее обрушение уровня сахара. При сахарном диабете можно получить гипогликемию (опасное состояние), - предупреждает Екатерина Дудинская.

ПРАВИЛО 5

Приемы пищи должны быть строго в одно и то же время небольшими порциями. Важно исключить длительные промежутки между приемами пищи, подчеркивает врач: «Условно говоря, поужинали в 8 часов вечера, а следующий раз в обед следующего дня – такого надо избегать. Нужно придерживаться 4-5-разового прием пищи. Это очень важно».

БУДЬ В КУРСЕ!

Сахарный диабет у пожилых людей часто протекает бессимптомно

- Лабораторная диагностика часто выявляет сахарный диабет, когда пациент об этом даже не задумывается, - рассказывает Екатерина Дудинская. - В старшем возрасте особенно характерно бессимптомное течение сахарного диабета. Ничего не происходит, на фоне абсолютного благополучия вдруг доктор говорит: у вас высокий сахар. А пациент себя прекрасно чувствует. Это классическое начало заболевания. Не бывает жажды, изнурительных мочеиспусканий, зуда нет. Тем не менее, сахарный диабет может присутствовать месяцами даже годами, а человек об этом не знает.

Очень часто мы диагностируем впервые сахарный диабет в тот момент, когда пациент уже попал в больницу с осложнением. Например, с инфарктом, с инсультом, ему уже делают операции на сердце. И в момент госпитализации, в реанимации мы впервые видим высокий уровень сахара и понимаем, откуда эти проблемы у пациента возникли.

Поэтому обязательно нужно регулярно проходить медосмотры, не игнорировать бесплатную диспансеризацию и сдавать все анализы, которые назначает вам врач.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции:

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва