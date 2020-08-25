ГРУбая подделка

Здание Капитолия в Вашингтоне, где проходят заседания Конгресса США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне заявлений об отравлении Навального на Западе, очевидно, начнется новая волна истерики вокруг «агентов ГРУ», ответственных едва ли не за все преступления современности. Однако, когда дело доходит не до публикаций в СМИ и выступлений политиков, а до серьезного расследования, подобные мистификации часто рассыпаются как карточный домик. Вспомним самую известную среди них – о «российском вмешательстве в выборы президента США». Три года ФБР и спецпрокурор Мюллер вели расследование. Да, по его итогам некоторые лица понесли уголовное наказание, в частности, давний соратник Дональда Трампа Пол Манафорт, руководивший его предвыборной кампанией. Но его преступление было незначительным: он занимался лоббизмом в пользу иностранных структур без соответствующей регистрации, попросту – был иностранным агентом. При этом ни прокурору, ни суду так и не удалось доказать его связь с российской разведкой и тем более целенаправленного вмешательства во внутриполитические дела США в интересах РФ.

Кстати, единственной фигурой, которая могла бы связать американские выборы и российские спецслужбы, был гражданин РФ и Украины, давний деловой партнер Пола Манафорта Константин Килимник. Обвинение назвало его «агентом ГРУ», но, как выяснило американское издание The Washington Times, даже в остающихся секретными документах этому не нашлось никаких подтверждений. Более того, эти секретные документы даже опровергают виновность Манафорта, а не подкрепляют позицию обвинения.

Об этом The Washington Times рассказал адвокат Кевин Даунинг, комментируя опубликованный 18 августа окончательный отчет комитета Сената. В документе 900 страниц, при этом там нет новых фактов, зато есть старые оценки. В частности, Килимник снова назван «офицером российской разведки». «Это очень неаккуратная работа», - политкорректно формулирует Кевин Даунинг.

По словам адвоката, это утверждение противоречит двум секретным документам из доклада ФБР. Даунинг, вероятно, знаком с их содержанием, поскольку защищал Манафорта в том числе и по делу о лоббизме без регистрации в качестве иноагента. «Если эти документы будут рассекречены, они полностью опровергнут предположение, содержащееся в докладе Сената о Манафорте и Константине Килимнике, - заявил адвокат в комментарии для The Washington Times. - Все эти намеки на то, что он был российским офицером разведки - полная чушь».

Место фактов в докладе иногда занимают предположения и умозаключения. Например, в документе говорится, что Килимник «мог быть связан» с операцией по взлому компьютеров Демократической партии, якобы организованном в 2016 году российской военной разведкой. А все потому, что Килимник и Манафорт были партнёрами на протяжении многих лет, соответственно, делают вывод авторы доклада, американец просто не мог не посвятить россиянина в курс дел.

В отличие от сенаторов, спецпрокурор Мюллер и ФБР в своем докладе зафиксировали, что, во-первых, Манафорт не участвовал в сговоре с россиянами, а Килимник не имеет никакого отношения к взлому компьютеров Демпартии. Вот дословная цитата: «Не обнаружено доказательств связи между передачей Манафортом данных опросов и вмешательством России в выборы, о чем уже сообщали американские СМИ во время встречи [Манафорта и Килимника] 2 августа. Следствие не установило, что Манафорт каким-то образом координировал с российским правительством вопрос вмешательства в выборы».

Более того, американский суд изучал и вопрос о том, является ли Килимник офицером российском разведки. В частности, напоминает The Washington Times, в феврале 2019 года на предварительном слушании по делу о вынесении приговора судья окружного суда США Эми Берман Джексон заявила, что ФБР не представило доказательств того, что г-н Килимник является российским шпионом.

«Независимо от того, связан Килимник с российской разведкой или нет, согласно выводам расследования специального прокурора, у Килимника, цитата: «по оценкам ФБР есть связи с российской разведкой». Если это правда, то мне не были представлены доказательства, которые мне необходимы для принятия решения».

«Был связан с разведкой по оценкам ФБР» и «был офицером российской разведки» - согласитесь, совсем не одно и то же.

Кроме того, в ходе досудебной проверки доказательств адвокат Даунинг обратился к представителям Мюллера с просьбой предоставить ему любую информацию, подтверждающую контакты Манафорта с российским правительством. По словам Даунинга, ему сообщили, что таких доказательств нет.

Сенаторы не успокаиваются и уделяют много внимания тому, что Манафорт якобы лгал в ходе допросов о двух эпизодах своего сотрудничества с Килимником – о попытках лоббирования «крымского вопроса» и о передаче российскому бизнесмену Олегу Дерипаске закрытого доклада об электоральной ситуации в США накануне выборов.

Начнем с того, что Манафорт и Килимник начали сотрудничество за 10 лет до того, как Трамп заявил о намерении баллотироваться на пост президента США, а Манафорту было предложено войти в его штаб. В то время будущий соратник Трампа работал на Украине, а Килимник возглавлял его киевский офис. Ранее работодателем Килимника был и Олег Дерипаска. И вот на основании этих широко известных фактов сенаторы вслед за прокурорами делают вывод, что якобы Манафорт целенаправленно передавал закрытый доклад Килимнику для Дерипаски. Правда, в этой конструкции потерялся тезис про «офицера ГРУ», и непонятно, как возня вокруг доклада связана с российским вмешательством. Но, вероятно, у сенаторов и не было задачи установить истину. Скорее – зафиксировать позицию накануне выборов президента США. Теперь демократы будут, как и прежде, утверждать, что российское вмешательство было доказано, а республиканцы скажут, что доклад Сената вбил последний гвоздь в гроб этой мистификации.

Что было на самом деле, мы, возможно, узнаем, когда рассекретят документы, упомянутые адвокатом Даунингом.