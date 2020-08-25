Лионель Месси хочет уйти из "Барселоны". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько дней назад в "Барселоне" сменился главный тренер и клуб возглавил голландский специалист Рональд Куман. В 90-е годы он был звездой каталонской команды, а теперь же, после появления в родной для себя стороне, может войти в историю. Ведь именно при нем покинет "Барсу" другая легенда - аргентинец Лионель Месси. Вечером во вторник, 25 августа, весь футбольный мир взорвался новостью - Месси все-таки отправил факс в клубный офис, сказав, что все - больше не видит себя частью клуба.

Что известно о возможном уходе Лионеля Месси из "Барселоны" на вечер 25 августа:

- Еще в понедельник, 24 августа, появились слухи о том, что Месси твердо решил уходить из "Барселоны". Но чтобы обрести волю, аргентинец должен выложить всю сумму отступных, которая прописана в контракте - а это аж 700 миллионов евро. Такая крупная цифра возникла в одном из новых соглашений Месси после того, как несколько лет назад "Пари Сен-Жермен" купил у "Барселоны" бразильского форварда Неймара за 222 миллиона евро. Именно такая сумма стояла в контракте нападающего, и за нее выплатили деньги катарские шейхи, которые владеют клубом из Парижа.

- Вечером 25 августа новый взрыв - появилась информация о том, что Месси отправил факс в офис "Барселоны", в котором объявил о намерении уйти из команды. Как сообщается, аргентинец решился активировать пункт в контракте, по которому он может спокойно разорвать соглашение в конце каждого сезона. Потому что действующее соглашение Месси с "Барселоной" действует еще сезон - до лета 2021 года.

- В "Барселоне" не намерены сдаваться. И всеми силами будут удерживать 33-летнего нападающего у себя в клубе. Руководство каталонского клуба объявило, что факс получен, однако же юридически нет оснований для разрыва контракта. Ведь опция в соглашении, по которому Месси мог бы свободно уходить, действует до 10 июля. Но и вместе с тем, в 2020 году сезон был из-за коронавируса длиннее.

- Более того, Месси ответили в "Барселоне", что он может покинуть клуб только в двух случаях. Это - за сумму отступных в 700 миллионов евро. Либо же - разорвав в одностороннем порядке контракт, но тогда каталонский клуб пойдет судиться с футболистом. Потому что по соглашению он должен отыграть до лета 2021 года.

- Как поговаривают, причиной для столь резкого решения Месси, стали последние события в "Барселоне". После провального сезона руководство клуба хочет продать аргентинского форварда Луиса Суареса, его ближайшего друга в клубе. А голландский тренер Рональд Куман на совещании с игроками сказал, что никому не будет поблажек в клубе, тем более - Месси.

- Годовой оклад Лионеля Месси в "Барселоне", по некоторым данным - 29 миллионов евро. Однако на аргентинца уже называются клубы-кандидаты. Это сплошь богатеи Европы. Среди них - миланский "Интер", который финансируют китайцы и находящиеся под крылом арабских финансовых групп "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Сити".