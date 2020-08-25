«Круг безопасности»: фонд «Быть мамой» учит детей защищать себя на улице и в интернете, а учителей — помогать им в этом

Уроки безопасности в школах. Фото: предоставлено БФ «Быть мамой».

О том, как изменились уроки детской безопасности в XXI веке, почему не работают старые методы и как можно избежать трагических ситуаций рассказала Елена Иванова, директор благотворительного фонда «Быть мамой». С 2017 года у фонда есть невероятно важный образовательный проект — «Круг безопасности». Он учит детей защищать себя — дома, на улице, в интернете. За это время сотрудники фонда обучили 2441 ребенка, провели 169 уроков и тренингов. А в этом году они приступили к созданию планов уроков безопасности для учителей, чтобы они не боялись страшного слова «TikTok» и обладали современными знаниями об онлайн-безопасности, а значит — были готовы помочь детям избежать угроз.

— Елена, расскажите о вашем проекте «Круг безопасности».

— Это социальный проект для детей 6-11 лет и их родителей. Мы проводим бесплатные уроки безопасности в государственных школах и садах Москвы и Московской области. Иногда нас приглашают на городские площадки, в другие города с тренингами и лекциями. Сейчас готовим детальные планы уроков для учителей, чтобы они могли использовать наши знания, опыт и проводить уроки безопасности там, куда мы приехать не можем.

Директор благотворительного фонда «Быть мамой» Елена Иванова. Фото: предоставлено БФ «Быть мамой».

— Что изменилось в теме детской безопасности за последнее время?

— Очень многое — просто посмотрите на 2020-й с почти полным переходом в онлайн. Изменения происходят постоянно. Когда-то мы отпускали детей одних бегать по соседним дворам, и дети общались только со знакомыми, не было интернета с его рисками. Новые угрозы появляются, и на них приходится реагировать. Но подготовить детей к каждой опасной ситуации невозможно, удержать их рядом и контролировать каждый шаг мы тоже не можем, да и не должны, поэтому наша задача — научить детей крепким основам безопасного поведения.

— А как же старые методы вроде «туда не ходи», «с незнакомыми не разговаривай»?

— Во-первых, принцип не разговаривать с незнакомыми не верен: иногда детям приходится говорить с ними — например, чтобы обратиться за помощью. Во-вторых, запреты и запугивания не работают — работают объяснения и совместно сделанные выводы. Когда мы на простых примерах показываем детям, что жизнь — это не мультик или комикс, и что подозрительное поведение не обязательно подразумевает человека в чёрных очках и с бородой, дети сами понимают, как себя вести.

Фото: предоставлено БФ «Быть мамой».

— И как же можно «научить безопасности»?

— Практика и опыт — бесценный ресурс. Можно хорошо знать теорию, но растеряться в реальной жизни. Мы во время урока постоянно разыгрываем ситуации, максимально приближенные к реальности. И очень, очень много говорим и слушаем. Философия нашего проекта — быть понятными, интересными и не страшными. На наших уроках детям весело: в игре мы учим их распознавать подозрительное поведение, реагировать на него, спасаться. Мы много говорим об ответственности друг за друга и о доверительных отношениях с родителями. Мы выбрали для себя такой подход: слушать детей, наблюдать за ними, говорить с ними и быть честными.

— А как же занятия в школе, их недостаточно?

— Где нас учат безопасности в школе? ОБЖ чаще всего начинается в средних классах. Да и там обычно про экзотические угрозы, меньше — про то, как от них спасаться, и почти ничего — о том, как их предотвратить. А в начальной школе больше говорят про дорожную и пожарную безопасность, упуская другие важные темы — например, безопасную коммуникацию, в том числе в интернете. Ведь именно в 7-8 лет дети потихоньку обрастают самостоятельностью, но остаются уязвимыми, ведь у них нет опыта. Их нужно научить взаимодействовать с окружающими.

— И не только с окружающими в реальной жизни, но и в интернете…

— Абсолютно! Не у всех педагогов есть современные знания об онлайн-безопасности. Условному заслуженному учителю 60 лет вряд ли интересен TikTok. Во время тренингов учителя часто раскрывают глаза с немым восклицанием: «Боже, о чем вы тут все говорите!»

«Круг безопасности» - это социальный проект для детей 6-11 лет и их родителей. Фото: предоставлено БФ «Быть мамой».

— Но вы хотите научить и преподавателей?

— Да, это одно из важных для нас направлений: сейчас мы готовим для учителей тот самый классный материал, который будет и для них понятен, и детям интересен. Он построен так, чтобы говорил не только учитель, но и дети — тогда педагог сможет понять уровень уязвимости каждого ребенка и в ходе дальнейших уроков его скорректировать.

— Сейчас много говорят о безопасности на государственном уровне…

— Да, тема очень актуальна и обсуждается наверху, и это здорово. Но пока они обсуждают, мы делаем. Как правило, НКО занимаются тем, до чего у государства не сразу доходят руки, и могут сделать это оперативно и качественно. И ценно, что Фонд президентских грантов поддерживает такие инициативы. Нам легче быть гибкими, мы быстро реагируем на изменения и запросы общества. Если понимаем, что дети активнее пользуются TikTok и выполняют челленджи, мы учитываем это в программе. В этом смысле наш «Круг безопасности» может расширяться и охватывать самые актуальные вопросы.

— И какие задачи на первом плане сейчас?

— Мы хотим, чтобы в школах России появилась современная всеобъемлющая программа по детской безопасности. Наши тренинги и опыт можно применить не только в Москве, но и в любой точке страны. Именно поэтому мы делаем проект, которым смогут пользоваться учителя по всей России: это поурочные планы, презентации, сопроводительные и раздаточные материалы. Все это будет в бесплатном доступе, чтобы учителя в любой школе могли их скачать и провести урок безопасности. И это программа, которая идет в ногу со временем, учитывает его вызовы и технологии. Программа, которая не запугивает детей, а сотрудничает с ними.

Материал вошел в число призеров конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» проводит при поддержке ИД «Комсомольская правда».