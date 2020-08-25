Брайлевская строка и увеличители видео: как в Якутии компьютерные технологии помогают особенным студентам учиться в вузах

Пока многие вузы только-только внедряют инклюзивные технологии в свою работу, в Якутии особенные студенты наравне со всеми осваивают вузовские программы и живут активной университетской жизнью Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

Студент Мичил Моисеев приходит на лекции не с тетрадью и ручкой, а со специальным оборудованием – с многофункциональным плеером для записи лекций, с брайлевской строкой и другими гаджетами. Мичил – незрячий, но благодаря всем этим устройствам парень учится наравне со всеми другими ребятами, в зачетке – «отлично», и редко какой вузовский творческий проект обходится без его участия.

И таких студентов, как Мичил – с особыми образовательными потребностями – которые получили образование в Северо-Восточном федеральном университете уже больше 600 человек. Это ребята с нарушениями зрения, слуха, ДЦП и другими особенностями. И пока многие вузы, не говоря уже о школах и детских садах, только-только внедряют инклюзивные технологии в свою работу, в Якутии такие студенты наравне со всеми осваивают вузовские программы и живут активной университетской жизнью.

Мичил Моисеев успешно учится в институте языков и культур народов Северо-Востока России СВФУ. Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

Все это во многом стало возможным благодаря Пантелеймону Егорову. Он сам — выпускник Якутской школы слепых, брайлист, в 1976 году окончил физмат Якутского госуниверситета, сначала работал учителем математики в своей же школе, а с 1991 года стал заниматься научными исследованиями в области развития инклюзивного образования учащихся с особыми образовательными потребностями.

Пантелеймон Егоров (справа) и Валерий Чомпосов — студент года-2014. Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

Тогда, в начале 90-х, про инклюзию мало кто слышал, а в Якутии уже появился уникальный учебно-производственный вычислительный центр «Толбон» для методического сопровождения учебного процесса студентов с ООП. Сегодня Пантелеймон Егоров руководит созданным им Северо-Восточным научно-инновационным центром развития инклюзивного образования СВФУ и Якутской республиканской ассоциацией инвалидов – студентов и специалистов (ЯРАИСИС), которая ведет психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса студентов с ООП в СВФУ и помогает им влиться в студенческую среду.

Чтобы методиками могли пользоваться не один-два студента с ООП, а все, кому это необходимо, университет в 2013 году закупил специальное оборудование на 14 миллионов рублей. Это ноутбуки, айфоны, айпэды, многофункциональные плееры для записи лекций, всевозможные видео увеличители и брайлевские строки и многое другое, чего нет в других — не только российских, но и зарубежных вузах.

На занятиях студенты с особыми образовательными потребностями используют специальное оборудование. Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

— С помощью нашей методики незрячий пользователь может самостоятельно работать на компьютере. Бесплатная программа NVDA озвучивает все нажимаемые клавиши на клавиатуре, — объясняет Пантелеймон Егоров. — После набора вордовского или любого текстового документа его можно прослушать и при необходимости откорректировать. Чтобы проверить текст на ошибки, незрячий школьник или студент должны этот документ прочитать. Для этого имеется брайлевская строка, которая выводит текстовую информацию с монитора компьютера рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля. Для распечатки этого документа по брайлю используются брайлевские принтеры. Для слабовидящих есть цифровые видео увеличители и в любой операционной системе имеется служба «специальные возможности», где можно включить лупу.

Техника установлена в подразделениях вузовской научной библиотеки. Каждый студент в сентябре может написать заявление и получить необходимое оборудование бесплатно в личное пользование на весь учебный год под расписку.

— Вообще подразумевается, что студента еще в школе должны были обучить системе Брайля, и он может использовать наше оборудование. Но на практике, увы, это не так, и нам приходится ребят учить пользоваться «языком незрячих», — говорит Пантелеймон Егоров.

Поэтому ЯРАИСИС и взялась за обучение учителей. Чтобы инклюзивные технологии из вуза «шагнули» в школы и детские сады, при поддержке Фонда президентских грантов в Якутии организовали бесплатные курсы по инклюзивному обучению для более ста преподавателей СВФУ и более 300 воспитателей детских садов и учителей школ республики.

— Мы проводим практико-ориентированные курсы повышения квалификации, на которых слушателей знакомим с нашей методикой обучения школьников с сенсорными нарушениями: незрячих, слабовидящих, глухих, слабослышащих, с проблемами опорно-двигательного аппарата, — рассказывает Пантелеймон Егоров. — К большому сожалению, в России таких курсов почти не проводится. И массового включения незрячих детей в инклюзивную форму обучения как в Якутии, так и в России пока тоже нет. Но первые результаты уже имеются, когда после наших курсов воспитатели и учителя начинают понимать методику обучения таких детей, ведь в большинстве российских школ просто нет тифлопедагогов и сурдопедагогов.

Все методические рекомендации и учебные программы участники курсов получают бесплатно, также они есть в свободном доступе в интернете. Бесплатные курсы повышения квалификации по инклюзивному обучению в Якутии благодаря гранту Президента России проходят до конца этого года.

Кроме того, в течение многих лет Северо-Восточный научно-инновационный центр развития инклюзивного образования СВФУ ведет бесплатные консультации для родителей детей с особыми образовательными потребностями всех нозологий.

— На этих встречах я очень много узнала по поводу оснащения учебного процесса адаптивным компьютерным оборудованием и программным обеспечением школьников с проблемами зрения, всегда хотела овладеть системой Брайля, чтобы помочь своему ребенку сохранить оставшиеся проценты зрения, чтобы у него всегда была альтернатива, — говорит Оксана Скрябина, мама пятиклассника Никиты, мальчик – слабовидящий. – Мы — родители детей с проблемами зрения не знаем, что нас ожидает впереди. Поэтому изучить систему Брайля нам не помешает, это жизненно важно! Хорошо, что есть такие специалисты – энтузиасты, с добрым сердцем, которые действительно болеют за наших детей. Я очень благодарна преподавателям, за то, что они неравнодушны, за то, что они борцы. Инклюзивное обучение наших детей — это будущее для них.

Оксана Скрябина, мама слабовидящего мальчика, изучает систему Брайля. Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

Будущее, в котором они станут успешными специалистами, учеными и будут делиться уже своим инклюзивным опытом с особенными детьми. Как, например, это делает Александр Протопопов, слабовидящий студент факультета иностранных языков СВФУ. Александр проходил полугодовую стажировку в шведском университете, а когда закончил родной вуз, разослал резюме и получил работу в Краснодарской школе. Сейчас молодой человек учится в магистратуре.

Все мероприятия, организованные и проведенные в рамках реализации президентского гранта доказывают, что применяемые подходы, методы и формы обучения эффективны. Расширилась методическая база поддержки инклюзивного образования школьников и студентов с проблемами зрения, разработаны и размещены в свободном доступе методические рекомендации и авторские учебные программы по инклюзивному образованию обучающихся с проблемами зрения, аналогов которых нет в российских вузах.

После окончания курсов педагоги получают удостоверения. Фото: предоставлено ЯРАИСИС.

Все это поможет успешному внедрению непрерывной системы инклюзивного образования в Якутии.

Материал вошел в число призеров конкурса на лучший образовательный проект «Пусть меня научат», который портал «Открытые НКО» проводит при поддержке ИД «Комсомольская правда».