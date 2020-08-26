"Знаю, где находится ад": спивавшийся Владимир Пресняков рассказал, как дошел до края

Владимир Пресняков-младший Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Пресняков и Кристина Орбакайте считались одной из самых ярких пар отечественного шоу-бизнеса. Артисты были совсем юными, когда между ними вспыхнули чувства. Дочке Аллы Пугачевой было 15 лет, а ее избраннику - 18. В 1991 году у влюбленных родился сын Никита. Однако в конце 1996 года десятилетний союз Владимира и Кристины распался. Но певец сохранил очень теплые отношения с матерью своего первенца. А на днях впервые рассказал о том, как пережил болезненный разрыв с Орбакайте.

Владимир Пресняков не скрывает - расставании с Кристиной Орбакайте далось ему тяжело. "Не то чтобы не хотел жить, а нарывался на все неприятности. Если я проезжал мимо заправки и видел какие-то разборки, то обязательно останавливал машину и шел туда", - заявил 52-летний певец.

Звездная пара прожила вместе десять лет, воспитывая общего сына Никиту. Однако в какой-то момент пути влюбленных разошлись. Артист по сей день корит себя - считает главным виновником краха отношений. Алкогольные вечеринки с друзьями, интрижки на стороне - все это было. В какой-то момент дочь Пугачевой просто не выдержала разгульный образ жизни избранника и с головой ушла в карьеру.

Исполнитель тяжело переживал расставание. Душевная боль была настолько сильна, что он оказался на грани срыва. Однако именно этот стресс помог артисту справиться с другими проблемами. "У меня была мощная социопатия, мания преследования. Но после этого стресса все пропало. Я благодарен этому потрясению - расставанию с любимой Кристиной", - признался вокалист в YouTube-шоу "Зангалис и К".

Сейчас, вспоминая пережитое, он говорит: "Боженька, прости меня". Пресняков просит о пощаде за то, как вел себя в то время, которое называет неправильным. Певец откровенно заявил, что проблемы в личной жизни стал "залечивать" алкоголем. Поначалу артист мог держать себя в руках. Однако постепенно вечеринки стали выходить из-под контроля. Он дошел до края.

"Я знаю, где находится ад и как он выглядит. Я туда никогда не спущусь. Благодарю Бога, друзей, конечно же, отца и маму, которые не дали мне спуститься, умереть в этой ерунде. Нельзя этим гордиться", - признается Владимир.

К счастью, артисту удалось справиться с пагубным пристрастием и встретить женщину своей мечты. Сейчас он счастлив с Натальей Подольской, которая родила ему сына Артемия, а совсем скоро подарит еще одного ребенка. Владимир очень гордится и старшим наследником Никитой. По его словам, молодой человек не пользуется звездным именем и пытается всего добиться сам. "Он не просит помощи. Мне это очень нравится в нем. Он мужик, при этом добрый, смешной, отзывчивый человек", - резюмировал певец.