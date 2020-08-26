Семенович пришлось оплатить счет за кавалера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В последнее время Анна Семенович не рассказывает о своей личной жизни. Певица лишь намекает, что давно не одна и рядом с ней состоятельный мужчина.

- Я в отношениях, но не замужем официально. Не буду скрывать, я люблю деньги. Как и все. Это нормально, что человек хочет зарабатывать. Я люблю даже не сами деньги, а те возможности, которые они дают. Я человек щедрый и всегда готова делиться, - рассказывала в беседе с радио «КП» пышногрудая красотка.

Однако в своем новом клипе на песню «МаниБой» Семенович попадает в противоположную ситуацию, когда ей приходится оплачивать счет за кавалера.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну прям, как в нетленке Аллы Пугачевой про полковника, который Примадонну угощал за ее же счет коньяком.

В такого «полковника» перевоплотился актер Андрей Гайдулян.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, для нового видео Анна прилично сбросила вес. После карантина Семенович поправилась, потом сгоняла лишние кило, голодая в детокс-клинике. А сейчас 40-летняя артистка следит за питанием и делает специальный массаж для поддержания красоты своих сексапильных форм. Впрочем, в кадре Анна спокойно ела сладости и другие яства, которыми уставил стол за ее же счёт горе-кавалер.