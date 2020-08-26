«Ехали устраивать революцию»: стало известно, почему Гармаш и Стебунов моментально оказались на месте ДТП Ефремова

Михаил Ефремов и Сергей Гармаш Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пока судебный процесс над Ефремовым поставлен на паузу (следующее слушание состоится уже 31 августа), адвокаты с обеих сторон развлекают публику громкими заявлениями. Эльман Пашаев уверяет, что ему угрожают, и просит защиты у главного следователя страны; Александр Добровинский интригует заявлениями о некой новой «сверхинтересной» информации по делу. Раскрыть карты юрист должен был в интервью журналисту Евгению Додолеву на канале «Москва-24», однако, так и не сделал этого.

Впрочем, Добровинский предал огласке другой занятный факт - версию, почему на месте аварии с первых же минут оказалось так много коллег Михаила Ефремова. Там, напомним, засветились Сергей Гармаш, Иван Стебунов и Дарья Белоусова, с которой теперь уже подсудимого, по словам очевидцев, связывали не только профессиональные отношения.

- По версии, которую я слышал, это произошло неслучайно, - заявил адвокат Добровинский. - Дело в том, что в театр «Современник» пришёл новый худрук, с которым коллектив после ухода великой Галины Волчек не сработался. И актеры ехали устраивать революцию, переворот в театре. Если посмотреть на карту, «Современник» находится в 15 минутах езды от места аварии. Видимо, поэтому артисты, живущие в разных точках Москвы, оказались в одно и то же время в одном и том же месте.

- Вы допускаете, что Сергей Гармаш ушёл из театра, потому что его якобы шантажировала Чулпан Хаматова, угрожая рассказать, что он был в машине? Вы слышали такую информацию из телеграм-каналов?

- Нет, я не слышал такого.

- А допускаете, что вести машину мог другой человек?

- Нет, я знаком с материалами дела, для меня это исключено, - категорично высказался юрист.

Между тем, именно на таком раскладе событий настаивает адвокат Ефремова Эльман Пашаев. По его словам, истинный водитель установлен - это «известный, очень непростой человек». Похоже, в это верит уже и сам актёр, который на последнем судебном заседании посетовал, что суд не торопится устанавливать правду.

- Я шёл сюда за истиной, - высокопарно высказался Михаил Олегович, словно у него был выбор - идти или не идти на судебный процесс. - Я хотел восстановить картину событий, чтобы мне объяснили, где я был в тот вечер и что делал. У меня же провалы в памяти, я ничего не помню!

При этом обвиняемый настаивал, что ему нужно показаться врачам института Сербского, а в машине стоит провести еще одну биологическую экспертизу. Как это может помочь, непонятно: ещё на стадии следствия эксперты нашли железные доказательства - пот и эпителиальные клетки Ефремова на водительской подушке безопасности.