Политолог Евгений Минченко: Почему Запад так дорожит Навальным? Вспомните - Ющенко тоже наблюдался в «Шэрите»

Политик Алексей Навальный. Фото: Ирина Иванова

Президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко рассказал ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану — ждать ли России санкций, если официально ЕС заявит, что Навального отравили? И кто может его заменить в стане оппозиции?

- Это же не первая история подобного рода. Можно вспомнить, что в этой же германской клинике «Шеритэ», куда сейчас отправили Алексея Навального, наблюдался в 2004 году Виктор Ющенко. Тогда он был кандидатом в президенты Украины. И эта клиника тоже дала заявление, что он был отравлен. Ющенко вернулся на Украину и выиграл выборы президента с третьего тура. И после больших протестов. А потом произошло нечто странное. Расследование этого дела было приостановлено при уже президенте Ющенко, который к тому времени контролировал силовые структуры. И мы до сих пор не знаем, что тогда произошло, кто его отравил, не отравил, что там вообще было. Но мы знаем, какие последствия это имело. Это было одним из обвинений властей Украины в преследовании политических оппонентов. И это помогло Ющенко стать президентом.

Стоит ли проводить аналогию, что это отравление может помочь Навальному стать президентом? Калибр Ющенко все-таки гораздо крупнее. Это был бывший премьер и глава Центробанка Украины. Руководитель крупнейшей оппозиционной партии в Верховной Раде. Ничего этого у Навального нет. Нет партии, нет статуса, нет истории успеха.

Пока можно лишь сказать, что Навальный – это нишевый политик с опорой на молодежь и на жителей крупных городов.

Тем не менее, этот скандал с возможным отравлением Навального - еще один повод для ухудшения отношений России с Западом. И понятно, что неизбежны обвинения в политическом характере случившегося.

Могут ли быть после этого какие-то санкции Запада? Тут вопрос – против кого. Ну, кого персонально винить в том, что произошло? Я пока не берусь реакцию Запада предсказать.

Дальше. Может ли болезнь Навального запустить обновление российской оппозиции?

Это сложная история. У нашей несистемной оппозиции очень централизованная структура, завязанная на фигуру вождя. То есть, Навального. И пока очевидного претендента на его место нет. Но, я думаю, этот вакуум сыграет на руку традиционным оппозиционным партиям. На фоне выбывания Навального из игры могут что-то дополнительно получить коммунисты и ЛДПР.

Заменит ли Навального его соратница Люба Соболь?Попытаться – может. Но это несопоставимые фигуры. Я не поклонник Навального, но признаю, что у него все-таки есть какие-то лидерские качества и харизма.

Как объяснить организацию эвакуации Навального в Германию на самом высоком уровне? Дело в том, что для Запада он - лидер оппозиции против Путина. При этом они в упор не видят ни коммунистов, ни ЛДПР. В этом деле Навальный для них — безальтернативный оппозиционер.

Почему — это уже другой вопрос. Тут богатая почва для конспирологических догадок.

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