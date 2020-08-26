Крики и вопли: обнародовано видео вдовца Валентины Легкоступовой в агрессивном состоянии

Юрий Фирсов предстал в неприглядном виде Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Наталья Штурм очень переживает из-за гибели подруги Валентины Легкоступовой. 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" скончалась 14 августа в реанимации. Штурм была одной из первых, кто разразился гневной отповедью в адрес третьего мужа артистки Юрия Фирсова. Наталья подозревает, что мужчина мог жестко относиться к супруге. Она обнародовала видео с вдовцом. В кадре мужчина так кричит, что становится страшно.

Наталья Штурм обнародовала видео вдовца Валентины Легкоступовой в агрессивном состоянии. Юрий Фирсов очень грубо обращается к отдыхающим, купившим у него прогулку по морю, и применяет в своей речи нецензурные выражения.

"На этом видео муж Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрии Фирсов в неадекватно-агрессивном состоянии «дает советы» путешественникам, заплатившем за такую прогулку по 1,5 тысячи евро. Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж", - написало под роликом певица.

Она отметила огромную разница между тихим и кротким Фирсовым в телевизоре и тем, кадры с которым стали достоянием общественности. "Такой и за борт выкинет, не задумываясь", - высказалась Наталья.

Напомним, Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа. За три дня до смерти стало известно о ее экстренной госпитализации. Как рассказала дочь артистки, ее мама упала в ванной, но не стала обращаться за медицинской помощью. Анетта Бриль также поведала, что Юрий Фирсов угрожал ей, поэтому она боялась приезжать к матери. А когда все же приехала, то сразу же отправила родительницу и ее третьего мужа в наркоклинику так как они находились в состоянии алкогольного опьянения. Там Валентине Валерьевне стало плохо, она впала кому. Ей сделали сложную операцию по удалению гематомы мозга, но она умерла, не приходя в сознание. Знаменитость кремировали 20 августа на Троекуровском кладбище. Родня Валентины Валерьевны была против присутствия Фирсова на похоронах. Однако он пришел проститься с любимой женщиной. Мужчина упал на гроб стоимостью один миллион рублей и поцеловал усопшую возлюбленную.

К слову, в одном из последних интервью Легкоступова призналась, что находится в глубочайшей депрессии. Исполнительница хита "Ягода-малина" отказалась от идеи обратиться к психологу, утверждая, что со своими жизненными трудностями справится самостоятельно.