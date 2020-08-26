Протесты в Белоруссии, последние новости на 26 августа 2020: Провластные и оппозиционные митинги, выступление Тихановской в Европарламенте

Мы собрали последние новости про протесты и ситуацию в Белоруссии на 26 августа 2020 года Фото: REUTERS

25 августа в Минске испортилась погода, но это не остановило людей от выхода на улицы. Большой митинг «За батьку!» прошел у Комаровского рынка, а оппозиционный - на площади Независимости. Тем временем в ЕС продолжают обсуждать санкции против Республики, а Россия и Украина высказались за невмешательство в ситуацию в стране.

Основные события сегодняшнего дня в Белоруссии в материале «КП».

СОБЫТИЯ ДНЯ

МВД опубликовал статистику участников оппозиционных (несанкционированных) митингов прошлого дня. По официальным данным, в них приняли участие около 2500 человек в разных городах (Минск, Брест, Гродно, Солигорск). Сотрудниками было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях. И возбуждено 3 уголовных дела о применении насилия в отношении милиционеров.

Утро началось с допросов членов Координационного совета. В 10 утра явился в СК Павел Латушко, член КС, экс-директор Купалинского театра. Его вызвали по уголовному делу, возбужденному по факту создания совета. По итогам допроса Латушко заявил, что остался в качестве свидетеля, диалог со следователем был конструктивным и КС не собирается останавливать свою работу.

В это же время в суде Заводского района Минска рассматривалось административное дело об организации несанкционированных акций против лидера стачечного комитета тракторного завода Сергея Дылевского (тоже член КС). Он получил 10 суток административного ареста.

Такой же процесс состоялся и против Ольгой Ковальковой. В итоге она тоже получила 10 суток административного ареста.

Оштрафован на 475 долларов за участие в несанкционированных акциях экс-председатель Белорусского независимого профсоюза Николай Зимин.

Во второй половине дня были задержаны и доставлены в РОВД более 20 сотрудников бастующего предприятия «Гродно Азот». Пресс-службой МВД республики было сразу сделано заявление, что в ИВС их никто не оставит, а сегодня же отпустят по домам. Так и произошло, все сотрудники покинули отделение полиции с протоколами об административных правонарушениях на руках. Теперь их ждет суд.

Фото: REUTERS

Верховный суд Беларуси сегодня вынес решение об отказе по искам всех экс-кандидатов в президенты о непризнании выборов. Адвокат Тихановской заявил, что намерен обжаловать отказ.

Председатель Конституционного суда сделал заявление — в Конституции страны ничего не сказано о возможности создания организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов (то, чем сейчас занимается Координационный совет белорусской оппозиции).

Освобожден от должности патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел. Так же синод РПЦ напомнил властям о необходимости тщательно расследовать все факты насилия.

Акции в Минске начались с середины дня. Митингующие выходили к зданию Академии наук, бастовали у здания Министерства образования педагоги. Задержаний не было.

Вечером в белорусской столице состоялось два митинга. Один «За батьку!» (официальное название «За мир, стабильность и безопасность родной Беларуси») у Комаровского рынка. Больше тысячи человек с красно-зелеными официальными флагами и транспарантами выступали в поддержку действующей власти. В первых рядах митингующих - представители профсоюзов, БРСМ, компартии и ветеранской организации МВД "Честь". Работал «открытый микрофон», к которому подпускали всех желающих.

Параллельно в другой части города оппозиционно настроенные граждане собрались у здания Правительства. Было заявлено, что они пришли отмечать 29 годовщину провозглашения независимости страны. Людей через громкоговорители настоятельно просили разойтись.

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Лукашенко сегодня не сделал ни одного заявления по поводу ситуации с протестами в Республике. Он провел рабочую встречу с первым вице-премьером и главой Минфина. Обсуждалось исполнение обязательств по внешнему долгу страны. Белоруссии будет просить РФ о рефинансировании долга. В РФ уже ответили, что этот вопрос рассмотрят.

Россия. Днем глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом (вчера он имел разговор со Светланой Тихановской в Вильнюсе). По итогам встречи Лавров сделал заявление: МИД России предостерегает США и ЕС от любых форм вмешательства в дела Белоруссии.

Украина. В ходе селекторного совещания Зеленский сказал, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Минска. А после попросил ответственные за это ведомства облегчить пересечение украинской границы для граждан Белоруссии в связи с ситуацией в их стране.

Фото: REUTERS

Латвия. Вслед за Вильнюсом Рига заявила, что внесет в список невъездных в Латвию порядка 30 белорусских чиновников. Всех, кто, по их мнению, участвовал в фальсификации выборов.

Евросоюз. Внешнеполитическая служба ЕС сообщила, что работа над санкциями в отношении властей Республики Беларусь продолжается. Их обсудят в ближайшее время на встрече в Берлине. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что готов поехать в Белоруссию для поиска путей выхода из политического кризиса.

ТИХАНОВСКАЯ

Сегодня экс-кандидат в президента Светлана Тихановская выступала перед Европарламентом. Речь ее длилась 5 минут и она поблагодарила лидеров европейских стран за отказ принимать результаты белорусских выборов. Сообщила, что мирная революция в стране не имеет геополитической подоплеки, то есть не является ни про, ни атироссийской. Ни про, ни антиевропейской. Она опять высказалась за необходимость проведения повторных выборов в Республике.

По итогам заседания Европарламента глава его внешнеполитической службы Хельга Шмидт подвела итог — ЕС выступает за проведение новых выборов. Сообщила, что Евросовет несколько раз за последние дни пытался связаться с Лукашенко, но безрезультатно. И что санкции против Белоруссии обсудят 27-28 августа.