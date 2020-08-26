110 лет со дня рождения Матери Терезы: за что критиковали знаменитую монахиню

Мать Терезу еще при ее жизни считали святой, а после смерти в 1997 году ее имя стало нарицательным Фото: EAST NEWS

В Индии установлен очередной антирекорд - почти 2,4 млн. случаев заражения коронавирусом, более 50 тыс. индийцев от COVID-19 скончались.

Все ожидали помощи от знаменитых Домов милосердия матери Терезы, но они еще в марте закрыли свои двери как для волонтеров, так и для нуждающихся в помощи. В конгрегации сестер-миссионерок любви (так называется монашеский орден, основанный матерью Терезой) заявили, что таким образом заботятся о здоровье детей, содержащихся в этих Домах.

Мать Терезу еще при ее жизни считали святой, а после смерти в 1997 году ее имя стало нарицательным. А ведь она - пожалуй, одна из самых неоднозначных исторических личностей современности.

БОГ НАМ ПОМОЖЕТ

Дурную славу ей принесли сведения о колоссальных суммах, лежащих на счетах фонда благодетельницы, и об ее поездках на лечение в США при наличии собственных клиник в Индии.

Ее не то божий промысел, не то особый подход к материальным благам хорошо иллюстрирует одна история. В одном из лондонских супермаркетов она набрала гигантскую тележку продуктов для бездомных, нашедших кров в ее приюте. Итоговая сумма была огромной – целых 500 фунтов стерлингов.

- Это для бедных, - заявила менеджеру мать Тереза.

- Достойно восхищения. С вас 500 фунтов.

- Ты не понимаешь. Это для бедных, - повторила монахиня.

Кассир и менеджер пытались получить деньги, но мать Тереза стояла на своем. В результате, покупатель, стоявший за ней, не выдержал и согласился заплатить нужную сумму.

- Вот видишь, - хитро подмигнула Тереза своему помощнику. - Я же говорила тебе, что Бог нам поможет.

МОДНАЯ СВЯТАЯ

При рождении мать Тереза получила имя Агнес Гондже Бояджиу. Она появилась на свет в 1910 году в Скопье (тогда - территория Османской империи) в семье косовских албанцев, исповедовавших католицизм.

В школьные годы Агнес увлекали рассказы о жизни миссионеров, и к 12 годам она уверовала, что обязана посвятить себя служению Богу и людям. Достигнув совершеннолетия, девушка перебралась в Ирландию, присоединившись к ордену «Сестер Лорето». С этого момента главным языком ее жизни стал английский, а своих родных она больше не видела.

В Ирландии Агнес приняла монашеский постриг. Имя было выбрано неслучайно. В то время в особой моде была автобиографическая книга французской монахини Терезы из Лизьё, умершей в молодом возрасте от туберкулеза и считавшейся самой великой святой начала XX века.

Ватикан разрешил Терезе заняться миссионерской деятельностью Фото: EAST NEWS

ЗОВ ВНУТРИ ЗОВА

Получив направление в дальнейшем нести свой крест в Индии, монахиня Тереза два десятилетия несла послушание, работая в одной из калькуттских школ. Но в 1946 году, как сама она неоднократно описывала, услышала внутренний голос или зов внутри зова, который приказал ей помогать бедным, живя среди них.

- Никто не знал, что именно в тот момент сестра Тереза стала матерью Терезой, - написал в своей книге американский священник и соратник монахини Джозеф Лонгфорд.

Ватикан разрешил Терезе заняться миссионерской деятельностью. Монахиня сменила свое традиционное сестринское одеяние на белое сари с голубым окаймлением, купленное на базаре в Калькутте, закончила курсы базовой медпомощи и приняла гражданство Индии.

При поддержке властей по всей Индии стали появляться больницы, приюты для бедных, хосписы для умирающих и больных проказой, а также детские дома. Популярность матери Терезы быстро вышла за пределы Индии и распространилась по всему миру. Очень скоро Дома милосердия матери Терезы стали возникать посвюду.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ С ХВОСТИКОМ

Лидер без поддержки - ничто. Поэтому конгрегация сестер-миссионерок стремительно разрасталась. В 1960-е годы появились ее отделения в Венесуэле, Италии, Танзании, Австрии, США, а позднее в десятках стран Европы, Азии и Африки.

Сегодня в ордене - 450 братьев (мужчины с некоторых пор могут быть вступать в орден и быть волонтерами) и более 5000 сестер, которые управляют 600 центрами в 139 странах.

Монахини в возрасте от 18 до 70 лет со всего мира стекаются в Калькутту, где располагается главный Дом милосердия ордена Фото: EAST NEWS

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЛИДЕРА

Правила жизни для сестер и братьев матери Терезы – монашеские. Они ведут аскетический образ жизни, отказываясь от многих благ цивилизации – ни тебе телевизора, ни радио, ни интернета; они не курят и не употребляют алкоголь. Табу – попрошайничество или требование бесплатной еды. Устав конгрегации мать Тереза написала сама, сформулировав 4 ключевых обета: послушание, милосердие, бедность, служение беднейшим из бедных.

Монахини в возрасте от 18 до 70 лет со всего мира стекаются в Калькутту, где располагается главный Дом милосердия ордена. Там же находится могила матери Терезы, на которую приезжают помолиться верующие.

ДЕТИ НА ПРОДАЖУ

При жизни мать Терезу и ее сестер старались не подвергать жесткой критике. Но после ее смерти конгрегация подверглась многочисленным нападкам.

В своей книге лондонский врач, выросший в Калькутте, Ароуп Чаттерджи рассказал, что мать Тереза преувеличивала количество людей, которым была оказана реальная помощь. Больных содержали в неподобающих условиях, несмотря на те деньги, которые выделялись на модернизацию приютов многочисленными правительственными и благотворительными организациями. В доказательство он привел около сотни интервью с людьми, связанными с сестрами-миссионерками.

Американец Хемли Гонсалес, который был волонтером в калькуттском Доме милосердия, признался, что не ожидал такой халатности в работе со стороны членов конгрегации.

- Я был в шоке, увидев, насколько ужасно там ко всему относятся. Использованные иглы от шприцев моют холодной водой, чтобы потом вновь делать ими уколы. - утверждал Гонсалес. - Мать Тереза была не другом бедных, а скорее пропагандистом бедности.

- В центрах матери Терезы не используются современные методы лечения. Вместо квалифицированных врачей за больными ухаживают волонтеры, - писали журналисты Forbes. - Ватикан игнорировал сомнительные политические контакты монахини, способы управления и распределения огромными суммами денег, которые она получала.

При жизни мать Терезу и ее сестер старались не подвергать жесткой критике. Но после ее смерти конгрегация подверглась многочисленным нападкам Фото: EAST NEWS

Один из самых громких скандалов был связан с детьми-сиротами. В 2015 году власти Индии ужесточили процесс усыновления: взять малыша могли лишь разведенные или одинокие индийцы. Поэтому сестры, убежденные, что ребенку нужны и мать, и отец, решили перестать заниматься передачей сирот опекунам. Но благотворительный фонд матери Терезы решил игнорировать этот запрет, и в 2018 году сотрудницу организации арестовали за продажу 2-недельного младенца семейной паре. Еще две ее коллеги были допрошены. В ходе расследования выяснилось, что фонд регулярно грешил подобными поступками, продавая малышей бездетным парам. Приют просил за младенца вознаграждение в размере от 40 до 120 тыс. рупий, в зависимости от финансовых возможностей пары.

ВЕРА С ЦЕННИКОМ

После своей смерти мать Тереза превратилась в бренд. В северомакедонском Скопье, ее родном городе, от имени и с именем знаменитой уроженки продают все, что угодно - от статуэток и книг до четок и календариков.

В 2017 году белое сари с голубыми полосами стало торговой маркой, принадлежащей «Сестрам-миссионеркам любви». Одним из инициаторов регистрации стал бывший юрист Терезы Бисважит Саркар.

- Даже монахини спрашивали меня, должны ли они останавливать тех, кто использует дизайн сари матери Терезы не с целью получения прибыли, – отметил юрист. – Но вопрос не в том, используется он в коммерческих целях или нет. Мы думаем о нашей идентичности. Если образец, который не имеет аналогов в мире, тиражируется и используется населением, то в одно прекрасное утро он потеряет свою идентичность.

Главная разница между жизнью сестрами-миссионерками ордена матери Терезы до и после ее смерти заключается в том, что авторитет и популярность его основательницы служил для конгрегации опорой, как моральной, так и финансовой. Нынешнее состояние монашеского объединения держится, скорее, только на вере и памяти о мнимых и реальных благодеяниях матери Терезы.