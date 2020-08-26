Израильский подросток нашел золотые монеты: 11 веков назад их хватило бы на покупку дворца

По свидетельствам ученых, подобные находки встречаются крайне редко, поскольку золото имело высокую ценность во все времена Фото: REUTERS

Во время археологических раскопок неподалеку от древнего израильского города Явне обнаружен клад, состоящий из золотых монет. Ученые считают, что возраст находки составляет около 11 веков.

424 монеты из чистого золота эпохи Аббасидов (750-1258 гг. н.э.), общий вес которых достигает 845 граммов, нашел один из участников молодежного движения, принимавшего участие в раскопках, проводимых израильским Управлением древностей перед строительством нового жилого массива. В рамках инициативы по изучению истории молодыми гражданами Израиля в изысканиях археологов принимают участие подростки. Именно одному из них и повезло наткнуться на сосуд с сокровищами.

«Клад был зарыт в землю в керамическом сосуде. Тот, кто спрятал его 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже закрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места», – рассказала руководитель раскопок Лиат Надав-Зив.

Во время археологических раскопок неподалеку от древнего израильского города Явне обнаружен клад, состоящий из золотых монет Фото: REUTERS

По свидетельствам ученых, подобные находки встречаются крайне редко, поскольку золото имело высокую ценность во все времена. Нынешний клад – один из самых древних и ценных из числа обнаруженных на территории современного Израиля.

По оценкам экспертов, в то время, когда сосуд с монетами был зарыт в землю, это была более чем внушительная сумма – она позволяла приобрести роскошный дворец в одном из лучших районов тогдашней столицы Египта.

В тот исторический период территория современного Израиля входила в состав Аббасидского халифата, простиравшегося от Туниса до Средней Азии. Именно при Аббасидах в качестве столицы халифата был основан Багдад, который вскоре стал одним из главных восточных городов.