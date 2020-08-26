Минюст США: россиянин, задержанный по обвинению в подготовке киберпреступления, предлагал пособнику миллион долларов

ФБР полагает, что Крючков планировал получить доступ к базам данных клиентов компании, а в дальнейшем вымогать с них деньги Фото: EAST NEWS

27-летний гражданин России Егор Крюков был задержан в Лос-Анджелесе еще 22 августа по обвинению в попытке подкупа сотрудника компании с целью внедрить в ее компьютеры вредоносное программное обеспечение. О задержании Крюкова официально объявлено было только сегодня.

По мнению следствия, Крючков «вступил в сговор с сообщниками» и предложил работнику компании, название которой не разглашается, 1 миллион долларов за внедрение в ее сеть вредоносных программ.

ФБР полагает, что Крючков планировал таким образам получить доступ к базам данных клиентов компании, а в дальнейшем вымогать с них деньги при помощи шантажа и угроз обнародовать информацию.

«Гражданин России впервые предстал перед федеральным судом по делу о его участии в заговоре с целью найма сотрудника компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании, извлечения данных из сети и вымогательства у компании выкупа», – сообщается на сайте Минюста США.

Крючков въехал в страну по российскому паспорту и туристической визе. С середины июля до момента задержания он неоднократно контактировал с сотрудником компании, выбранной для кибератаки. После того, как на него вышли следователи ФБР, Крючков покинул Рино (штат Невада) и уехал в Лос-Анджелес, где через своего знакомого приобрел билет на самолет, пытаясь улететь из страны, но был задержан.

Судья Окружного суда Лос-Анджелеса Александр МакКинн принял решение об аресте Крючкова до суда.

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что в курсе ситуации и в ближайшее время свяжутся с Крючковым для оказания ему консульско-правового содействия.