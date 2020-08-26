Взрыв в пятиэтажке в Москве: волной женщину выбросило из окна, пожар охватил несколько квартир

Пожару присвоен второй ранг — это значит, что тушение осложняют некоторые факторы Фото: ВКонтакте

Утром 26 августа в Можайском районе на Западе Москвы раздался оглушительный хлопок. После чего над домом по адресу Кубинка, 4 поднялся столб дыма. Из окна квартиры на третьем этаже вырывались языки пламени.

— Горит пятиэтажный дом. Точная площадь возгорания устанавливается. На данный момент спасено 16 человек, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Пожару присвоен второй ранг — это значит, что тушение осложняют некоторые факторы. Что стало причиной взрыва сейчас устанавливается. По предварительной версии, это была утечка газа. Огонь охватил несколько квартир.

Из разговора с местными жителями стало понятно, что в данном жилом доме постройки начала 60-х существовала типичная для столицы проблема - воду нагревали с помощью газовых колонок. По словам москвичей, оборудование никто не проверял и не обслуживал. Кстати, дом включен в программу реновации.

Из-за пожара на улице Кубинка, движение в районе ЧП перекрыто. Фото: Дептранс Москвы

В социальных сетях очевидцы тем временем делятся подробностями ЧП. Одна из прохожих рассказала, что взрыв случился на ее глазах. Из окна квартиры на третьем этаже вылетела женщина. Точного числа пострадавших экстренные службы пока не называют. Предположительно, их пятеро. Двое находятся в критическом состоянии.

На тушение стянуты десятки машин экстренных служб. По сообщению Департамента транспорта Москвы, движение в районе ЧП по улице Кубинка перекрыто. Для выезда из дворов оставили лишь одну полосу. На Можайском шоссе в районе перекрестка с Кубинкой и Витебской образовался затор.

— В жилом доме расположенном по улице Кубинка произошел хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение. Проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты ведомства. Когда комиссия назовет причину возгорания, станет известно, будет ли возбуждено уголовное дело.

К 10.36 по мск пожар в пятиэтажке был ликвидирован.