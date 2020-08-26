Сырный фестиваль в Подмосковье - это практически единственная возможность для нас сохранить свое дело

Этот невероятный, большой и вкусный гастрономический фестиваль «СЫР!ПИР!МИР!» пройдет с 27 по 30 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Друзья! Завтра стартует сырный фестиваль, который мы проводим уже пятый год подряд. Этот невероятный, большой и вкусный гастрономический фестиваль «СЫР!ПИР!МИР!» пройдет с 27 по 30 августа. У нас на сыроварне в деревне Дубровское мы снова начинаем наше сырное торжество!!

ЧТО ВАС ЖДЕТ НА СЫРНОМ ФЕСТИВАЛЕ:

Почти 400 фермеров сыроваров, пивоваров, виноделов и ремесленников со всей России приедут к нам на Истру на фестиваль «СЫР!ПИР!МИР!». Они везут:

120 тонн потрясающего фермерского сыра, молочных продуктов, мясных деликатесов, хлеба, меда, чая, сладостей и других натуральных продуктов;

500 сортов сыра! Да – да! Наши фермеры смогут удовлетворить любого, даже самого взыскательного гостя! Халуми, моцарелла, буррата, бри, Истринский твердый, Фестивальный, сыр с плесенью, голубой сыр, сырные конфеты. Дух захватывает от этого сырного разнообразия!

Мастер классы, как для взрослых, так и для детей! Будем делать головные уборы, ловцов снов, удивительные композиции из картона и многое другое! Обязательно приходите с детьми, им будет очень весело и познавательно!

Арт-объекты и невероятные фигуры из сена! Надо успеть сделать как можно больше ярких, праздничных селфи перед наступающей осенью!

Самая настоящая ферма, батутный замок, катание на лошадках и верблюде Глаше!

Концертная программа и выступление народных артистов!

Множество позитива, вкусной еды, работающие фудкорт и фудтраки, и праздник с утра до вечера!

Отдельно хочу отметить и очень поблагодарить за помощь в организации нашего фестиваля губернатора Андрея Воробьева, вице-губернатора Наталью Виртуозову и комитет по туризму Подмосковья. Огромное вам спасибо! Без вас вообще бы ничего не получилось!

Друзья, пожалуйста, приезжайте нас поддержать! Нам всем очень важна ваша поддержка, ведь в этом году фестиваль – это практически единственная возможность для многих фермеров сохранить свое дело! Приезжать можно в любой день, но по практике в четверг или пятницу меньше всего очередей! Так что советуем не откладывать!

Даты: с 27 по 30 августа Адрес: д. Дубровское Истринского района Подмосковья

До встречи на фестивале! ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ! Подробнее ознакомиться со схемой проезда можно тут.