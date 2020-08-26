Месси решил уйти из клуба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможный уход Лионеля Месси из "Барселоны" - главная новость последнего дня в футбольном мире. Как утверждается, 33-летний аргентинский нападающий отправил факс в офис каталонского клуба, в котором обратился к руководству команды с просьбой уйти из команды.

В тексте письма говорится, которое опубликовал портал TyC Sports, отмечается следующее:

- Я, Лионель Андрес Месси Куччиттини, подаю запрос о расторжении действующего контракта с вашим уважаемым клубом на основании пункта 24, дающего мне такое право.

Я благодарен за все те возможности для профессионального и личного роста, которые были предоставлены мне за время работы, а также уроки, которые позволили мне укрепить мои личностные и технические характеристики.

Однако по личным причинам я принял это тяжёлое решение, которое, я надеюсь, будет наилучшим образом принято руководством клуба, - говорится в тексте послания, которое ушло в офис "Барселоны" от лица Лионеля Месси.

Лионель Месси, напомним, всю свою карьеру играет за "Барселону". И ни разу не менял своей локации, приехав в Испанию в юном возрасте. За это время он достиг всех возможных вершин, став несколько раз лучшим игроком мира. Единственный же титул, который не выиграл Месси - это звание чемпиона мира. В 2014 году его команда Аргентины уступила 0:1 в финале первенства планеты команде Германии.

Отметим, что согласно условиям контракта, Месси должен отыграть за "Барселону" еще один сезон. И вместе с тем, в соглашении у Лео прописана астрономическая сумма за досрочный разрыв контракта и уход в другой клуб - аж 700 миллионов евро.