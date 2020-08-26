Исследование: 66% мужчин не делятся своими проблемами с родителями, «чтобы не волновать»

Оказалось, что 51% «взрослых детей» рунета обсуждают с родителями все, что происходит в их жизни Фото: ТАСС

Социальная сеть Одноклассники совместно с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос пользователей рунета* на тему взаимоотношений родителей и детей. Респонденты рассказали, какие темы они готовы обсуждать со старшим поколением, помогают ли диалоги в семейных и родственных отношениях, как реагируют на критику и что критикуют сами, будучи родителями.

Оказалось, что 51% «взрослых детей» рунета обсуждают с родителями все, что происходит в их жизни, еще 42% — только некоторые темы, и только 7% респондентов стараются не посвящать старших в свои дела. Любопытно, что дети, которые съехали от родителей и общаются на расстоянии, в 1,3 раза чаще делятся с ними своими жизненными переживаниями (56% против 43% соответственно). И чем старше возраст опрошенных, тем они более открыты к общению с папами и мамами: 57% респондентов 35-44 лет утверждают, что обсуждают все с родителями против 45% пользователей 18-34 лет. При этом каждый второй опрошенный в возрасте до 24 лет признался, что ему сложно делиться проблемами с родителями — этот показатель выше, чем по выборке в целом (51% против 43% соответственно).

Топ-5 причин, по которым взрослые дети обсуждают не все темы с родителями:

- 62% респондентов не хотят их волновать или тревожить,

- 44% респондентов сталкиваются с непониманием от мам и пап,

- 31% респондентов сталкиваются с критикой или получают непрошенные советы,

- 25% респондентов говорят, что не получают поддержки.

С непониманием родителей относительно образа жизни часто сталкиваются 44% мужчин и 39% женщин.

Респонденты, которые обсуждают свой образ жизни или жизненные цели со старшим поколением, поделились эмоциями от разговоров: 27% испытывают стеснение или смущение, 22% — раздражение, 19% — воодушевление, 18% — радость и 13% — гордость.

. Фото: ВКонтакте

Женщины более открыты к общению с родителями по сравнению с мужчинами: так, среди них 54% обсуждают все, что происходит в их жизни, среди мужчин — 46%. Большая часть мужчин говорит о том, что не обсуждает некоторые темы с родителями, чтобы «их не волновать»: 66% мужчин против 59% опрошенных женщин. При этом мужчины чаще сталкиваются с непониманием или критикой родителей относительно образа жизни (44% против 39%).

. Фото: ВКонтакте

Интересно, что дети и родители описывают картину взаимоотношений друг с другом примерно одинаково. Например, 29% опрошенных советуются по карьерным вопросам с родителями всегда, еще 43% — иногда, а 28% — редко. И, соответственно, статистика с точки зрения родителей такая: 27% родителей считает, что дети всегда приходят к ним, 53% — иногда, 20% — что редко.

. Фото: ВКонтакте

По семейным вопросам ситуация схожая: 21% опрошенных всегда советуются с родителями, еще 38% — иногда, а 41% — почти никогда. Родители видят это так: почти каждый пятый родитель (19%) считает, что дети всегда советуются с ними, половина (51%) — что иногда, а еще 30% — что почти никогда.

Половина опрошенных (51%) соглашаются с критикой родителей, оставаясь при своем мнении. Треть спорит, чтобы доказать свою позицию. Еще треть респондентов просто не обращает на критику внимания, оставаясь при своем мнении. И 10% пользователей говорят, что меняют позицию согласно аргументам родителей. Но были единичные ответы, показывающие гибкость детей к критике: «Зависит от ситуации, но мы все обсуждаем и после этого я решаю, как поступить», «Стараюсь вести конструктивный спор», «Как только он переходит в ссору, прекращаю, к родителям отношусь как к детям — терплю, уважаю, жалею», «Не меняю свою позицию, но вынуждена соблюдать их правила».

*** Исследование проведено методом количественного онлайн-опроса среди 2471 пользователей интернета старше 18 лет, у которых живы родители, а также среди 326 пользователей интернета, старше 45 лет с детьми старше 18 лет.